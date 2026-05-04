El PIB andaluz crece por encima de la media en el primer trimestre hasta el 2,8%, según AIReF

Archivo - Personas caminado por calle Larios en Málaga capital. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA/MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía en el primer trimestre del año ha registrado un crecimiento por encima de la media nacional, hasta el 2,8%, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Además, en comparación con el trimestre anterior el PIB andaluz ha experimentado un crecimiento del 0,6%, igual que la media nacional y sólo por debajo de la Comunidad de Madrid, Murcia y las Islas Baleares.

De esta manera, las economías de Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía registraron en el primer trimestre del año crecimientos interanuales superiores a la media nacional (2,7%).

El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado este lunes la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas (CCAA) para el primer trimestre de 2026, que se realiza una vez conocido el dato de avance trimestral del PIB de España del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El pasado 30 de abril, el INE situó el crecimiento del PIB en el 0,6% trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, mientras que la tasa interanual se elevó al 2,7%.

En base a estos datos, la AIReF ha estimado que, en términos interanuales, Comunidad Valenciana es la región que registra mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (3,1%) y Andalucía (2,8%), todas ellas con crecimiento superiores a la media nacional (2,7%).

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento (1,9%), seguida de País Vasco (2,1%) y Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2%.

Con tasas idénticas al crecimiento del PIB nacional (2,7%) se encuentran Baleares, Canarias, Castilla y León y Cataluña, mientras que Castilla-La Mancha registró un avance en el primer trimestre del 2,6% interanual.

De su lado, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia anotaron crecimientos del 2,5%, mientras que la economía de La Rioja se impulsó un 2,4% y la de Galicia, un 2,3%.

En tasas de variación trimestrales, destaca el dinamismo de la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 0,8%, seguida de Murcia (0,7%) y Baleares (0,7%), todas ellas por encima del crecimiento del PIB nacional (0,6%).

En el lado contrario, se sitúan Castilla y León (0,4%) y Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón, todas ellas con un crecimiento del 0,5%.

Con cifras idénticas al crecimiento del PIB nacional intertrimestral (0,6) se encuentran Cataluña, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Andalucía, Galicia y País Vasco.