Piden medidas de seguridad en el entorno del castillo de Zagra (Granada) tras desalojos por caída de piedras

ZAGRA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Tres personas de una misma familia han sido evacuadas sin daños personales en Zagra, en el Poniente de Granada, tras caer una piedra sobre el patio de la vivienda en que se alojaban en el entorno del castillo de este municipio de unos 850 habitantes en el que la llegada de la borrasca 'Marta' empieza a dejarse notar en la tarde de este sábado con lluvias intensas. Se suma a una evacuación previa en circunstancias similares, todo lo cual ha llevado al Ayuntamiento a insistir en la petición al resto de administraciones de medidas de seguridad para la zona.

Así lo ha indicado a Europa Press la alcaldesa de Zagra, María José Gámiz, del PSOE, quien ha hecho un llamamiento a quienes viven en esta zona del municipio para que extremen la vigilancia y no se acerquen a la muralla, donde la caída de algunas piedras llevó días atrás al citado desalojo previo. Asimismo, la regidora ha pedido a las administraciones que colaboren con el Ayuntamiento para la articulación de medidas de seguridad para "proteger a los vecinos", como pudiera ser la colocación de una malla, ya que la rehabilitación del castillo es una tarea de más envergadura.

Las tres últimas personas que han debido de ser evacuadas, de cuyo caso ha dado cuenta la Agencia de Emergencias de Andalucía este sábado al mediodía en su balance de incidencias gestionadas a causa del temporal, son de una familia de fuera de Zagra, ha detallado Gámiz, quien ha señalado que este núcleo familiar actuó con diligencia trasladándose a otro alojamiento tras la caída de la piedra, que causó un temblor en el patio.

Esta última ha sido la segunda noche que han pasado fuera de la vivienda, según el propietario ha trasladado al Ayuntamiento, que pidió a estas personas que por su seguridad abandonaran la casa. Zagra en paralelo mantiene activo su plan de emergencias municipal este sábado, según exponía la alcaldesa en un bando difundido en redes sociales, consultado por Europa Press, en que precisamente se especifica una petición a los vecinos de la zona "que no hayan sido desalojados, que extremen las precauciones y que eviten acceder a aquellas zonas de sus viviendas, cercanas al castillo".

El plan se ha mantenido atendiendo a las recomendaciones técnicas obtenidas este pasado viernes con motivo de la visita para determinación de daños y adopción de medidas preventivas por parte de personal del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación Provincial de Granada, incidiendo en extremar las precauciones, evitar desplazamientos, y permanecer en las casas para "evitar cualquier tipo de riesgo".

Se pedía a todos aquellos vecinos a los que el pasado 2 de febrero se les requirió para el desalojo de su vivienda, y a estos a quienes, tras la visita de los técnicos este viernes, se les avisaba en el mismo sentido, que "continúen sin acceder ni permanecer en sus viviendas por riesgos de desprendimientos de rocas del castillo y su entorno".

El bando traslada a todos los vecinos que, "dada la situación provocada por el temporal desde la entidad local, se han puesto en marcha todos mecanismos a su disposición para abordar dicha situación, comunicando y solicitando asistencia a las restantes administraciones implicadas, habiéndose adoptado las medidas que se nos han indicado desde los organismos que han visitado el municipio".

Se pide igualmente "asegurar el cierre de puertas y ventanas" así como "mantenerse alejado de zonas de posibles desprendimientos, cornisas y árboles, y zonas inundables" y "alejarse de zonas de ríos, barranos y fuertes caudales". Por otro lado, entre las novedades de la tarde de este sábado que afectan a las carreteras de la provincia, la Diputación de Granada ha informado del corte de la GR-3407 de Íllora a Montefrío, también en el Poniente granadino, por el deslizamiento de una ladera.