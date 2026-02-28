Piden nueve años en Granada para dos hombres acusados de intentar matar a otro con un martillo y a puñaladas

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido nueve años de prisión para dos hombres acusados de intentar matar a un tercero, al que habrían apalizado en la vía pública, en la noche del 10 de diciembre de 2023 en la capital granadina, para posteriormente darle golpes con un martillo en la cabeza y apuñalarle "de forma simultánea" en tórax y extremidades.

Todo ello diciéndole "que lo iban a matar" y antes de al parecer darse a la fuga cuando una persona que acompañaba a la víctima llamó a la policía, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los dos acusados, que son nacionales marroquíes, están privados de libertad por esta causa desde el 11 de diciembre de 2023, un día después de los hechos, por los que la Fiscalía pide la sustitución de la pena de cárcel en su caso "por la expulsión" del territorio nacional "cuando accedan al tercer grado o se les conceda la libertad digital.

Ambos están procesados por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa e iban acompañado supuestamente por un tercero que se encuentra huido de la justicia, según detalla el fiscal, que agrega a su vez que la víctima se encontraba con otras cuatro personas cuando fueron a su encuentro.

"Tras iniciar una conversación ambos procesados" y "guiados por el deseo de acabar con la vida de éste y aprovechándose de la circunstancia de ser dos los atacantes y portar" uno de ellos "un martillo y una navaja de grandes dimensiones" y el otro "unas tijeras y un cuchillo", habrían comenzado a "golpearlo en la cabeza y por el cuerpo".

Pide por tanto el fiscal que se tenga en cuenta en la condena la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Tras golpearle, el que portaba el martillo le habría golpeado con esta herramienta en la cabeza y posteriormente habrían procedido al apuñalamiento.

El ministerio público pide diez años de prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, cuya vida se pudo ver comprometida por las lesiones. Está previsto que estos hechos sean vistos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada en un juicio señalado para los días 16 y 23 de marzo.