Pierde el control de su coche en Maracena (Granada) y un árbol evita un fuerte choque con un edificio

Así quedó el vehículo tras chocar con un árbol debido a una indisposición médica del conductor, que perdió el control del mismo. - RRSS POLICÍA LOCAL DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Un conductor que perdió el control de su coche por una indisposición médica cuando circulaba por la localidad granadina de Maracena evitó un fuerte choque con un edificio gracias a un árbol que amortiguó el impacto y que consiguió que no sufriera lesiones graves.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, que señala que los hechos tuvieron lugar este pasado lunes cuando el hombre conducía por la calle Olivares y no pudo controlar la trayectoria del vehículo al sufrir una indisposición médica.

La pérdida de control hizo que su coche chocase contra un árbol de la calle Aljibe Alto. "Por suerte, ese árbol se cruzó en su camino, y evitó un fuerte choque contra el edificio, y lo que pudo ser peor, contra la puerta de entrada al mismo", señalan desde la Policía Local.

Aunque el árbol no sobrevivió al impacto, el conductor no sufrió lesiones graves y, según el cuerpo municipal, se encuentra bien. Para la recuperación del vehículo fue necesaria la intervención de una grúa con pluma.