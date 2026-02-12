Planas inicia un viaje de tres días por Andalucía para visitar zonas agrarias afectadas por las borrascas

Cultivos anegados tras las inundaciones producidas por el desbordamiento del río Genil. A 9 de Febrero de 2026, en Huétor Tájar, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inicia este jueves 12 de febrero un viaje de tres días a diferentes municipios de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba afectados por el temporal para reiterar el apoyo del Gobierno a los agricultores y ganaderos afectados.

Según informa el Ministerio en un comunicado, la ruta de Planas se iniciará este jueves por la mañana en Moguer (Huelva), donde visitará la zona afectada y mantendrá un encuentro con responsables de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva). Ya por la tarde se desplazará a La Barca de la Florida, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Este viernes 13 de febrero el ministro visitará el municipio sevillano de Villaverde del Río antes de mantener una reunión en Sevilla en la sede de la Delegación del Gobierno con representantes de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.

El sábado 14 Planas se desplazará a la provincia de Córdoba donde visitará las zonas afectadas de Palma del Río y Rivero de Posadas y una explotación de cítricos.