Planas subraya la "plena compatibilidad" con la UE tras el aval a las ayudas al gasóleo: "Fuimos el primer Estado"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la "plena compatibilidad" con la Unión Europea (UE) tras el aval de la misma a las ayudas al gasóleo profesional, señalando que el marco temporal adoptado por la Europea sitúa ahora estas medidas en "plena legalidad" y permite a los Estados miembros aplicar iniciativas como las ya impulsadas por el Gobierno. "Fuimos el primer Estado miembro de la Unión Europea en adoptar medidas de respuesta", ha añadido.

En declaraciones a los medios antes de clausurar el XIII Congreso Mundial del Jamón en el Parque de las Ciencias de Granada, Planas ha enmarcado esta decisión comunitaria en el contexto de la guerra en Oriente Medio y el incremento de los precios del petróleo, con impacto directo en el gasóleo profesional agrícola y pesquero, así como en los fertilizantes.

El titular de Agricultura ha explicado que la Comisión Europea ha adoptado este marco de ayudas con efectos desde finales de febrero hasta finales de este año, lo que habilita a los Estados miembros a desplegar medidas de apoyo como las aprobadas por España "hace ya varias semanas" mediante decreto ley.

En este sentido, ha detallado que el paquete global asciende a unos 5.000 millones de euros, de los cuales 877 millones se destinan al sector primario y 500 millones a compensar el incremento del precio de los fertilizantes, mientras que el resto se dirige a los sectores agrícola y pesquero para hacer frente al encarecimiento del gasóleo.

Planas ha insistido en que la adopción de este marco europeo "nos sitúa en plena legalidad compatibilidad, en plena legalidad para llevar a cabo la medida" y ha añadido que el Gobierno realiza un seguimiento de la situación para poder adoptar nuevas decisiones si fuera necesario dentro de este contexto.

Asimismo, ha remarcado que España fue "el primer Estado miembro de la Unión Europea en adoptar medidas de respuesta" y ha avanzado que el Ejecutivo continuará trabajando con el sector para evitar que los precios al consumidor final se incrementen de forma excesiva.

El ministro ha señalado que las medidas adoptadas han contribuido a contener el impacto de la subida de los precios, indicando que la última cifra de inflación, situada en el 3,2 por ciento, podría haberse elevado hasta el 4,4 por ciento de no haberse aplicado este paquete de ayudas.

En esta línea, ha destacado que el objetivo del Gobierno es evitar que los incrementos de costes en origen se trasladen a lo largo de la cadena alimentaria hasta el consumidor final, manteniendo la estabilidad en los precios.

Planas ha explicado que su departamento realiza un seguimiento diario del precio del gasóleo profesional, tanto agrícola como pesquero, con el fin de evaluar su evolución y anticipar posibles medidas.

Además, ha subrayado la importancia de la cooperación con la Comisión Europea para disponer de margen de actuación ante un contexto internacional marcado por la volatilidad.

El ministro ha reiterado que el impacto sobre los ciudadanos es la principal preocupación del Ejecutivo y que se trabaja para que sea "el más limitado posible".

Asimismo, ha enmarcado que estas medidas se suman a otras adoptadas anteriormente en ámbitos como la electricidad, que también han contribuido a mitigar los efectos de la situación.

En relación con el contexto internacional, Planas ha confiado en que se pueda alcanzar una solución diplomática que permita desbloquear la situación y poner fin a la guerra, que está teniendo efectos "muy graves" tanto en la zona como a nivel global.

Ha advertido así de que el conflicto afecta directamente a agricultores, ganaderos y pescadores, así como a los precios del consumo, cuya evolución del Gobierno sigue "muy de cerca".

El ministro ha señalado que mientras dure la guerra y persista el bloqueo del Estrecho de Ormuz continuará la incertidumbre, especialmente en relación con el petróleo y los fertilizantes.

En este sentido, ha señalado que por esta zona transita aproximadamente el 40% de la urea que se consume en el mundo y un 30% del amoníaco, lo que incrementa la preocupación sobre el suministro.

No obstante, ha indicado que España dispone actualmente de un stock de fertilizantes suficiente para cubrir la campaña en curso, si bien ha advertido de la necesidad de anticipar posibles problemas en futuras campañas.

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS

Sobre la posibilidad de adoptar nuevas medidas, el ministro ha indicado que el Gobierno realizará un seguimiento durante las próximas semanas para evaluar la evolución de la situación.

En este sentido, ha señalado que las ayudas aprobadas cubren inicialmente los meses de mayo y junio, por lo que será entonces cuando se analice si es necesario prorrogarlas o incorporar nuevas actuaciones.

Planas ha añadido que el área económica del Gobierno está siguiendo "muy de cerca" el contexto para tomar las decisiones oportunas en función de los datos disponibles.

En este sentido, ha avanzado que comenzarán a abonarse las ayudas correspondientes al primer paquete, que confía que tengan efecto sobre la economía.

El ministro ha evitado avanzar posibles cambios en materias como el precio de los combustibles o la fiscalidad, insistiendo en que primero es necesario evaluar el impacto real de las medidas.

Asimismo, ha reiterado que cualquier decisión se adoptará en función de la evolución de los precios y de las necesidades detectadas.

CASI 100.000 BENEFICIAROS DE LAS AYUDAS POR BORRASCAS

En otro orden de asuntos, Planas ha informado de la publicación de la segunda lista de beneficiarios de las ayudas dirigidas a agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura.

De este modo, ha precisado que el número de potenciales beneficiaros aceptados asciende a 98.200, frente a los "en torno a 100.000" que se había indicado previamente en el Senado.

Además, ha avanzado que habrá una tercera relación final que incluirá a otro grupo de 37.000 potenciales beneficiarios en relación con estas ayudas.

El ministro ha puesto en valor la celeridad y la buena gestión administrativa en la tramitación de estas ayudas, con el objetivo de responder a las necesidades derivadas de estos episodios.

De este modo, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha publicado un segundo listado de 27.462 agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas directas para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura como consecuencia de la cadena de borrascas ocurrida entre los meses de enero y febrero.

Para poder percibir la ayuda, que oscila entre 5.000 y 25.000 euros, los titulares incluidos en este listado deberán realizar una aceptación expresa en un plazo de 15 días hábiles, comprendido entre el 1 y el 22 de mayo, ambos inclusive.

Los titulares que aparecen en este listado de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) partían de un universo inicial de 60.000 potenciales beneficiarios y, principalmente, son agricultores y ganaderos que no percibieron la PAC en 2025 pero que están dados de alta en los registros autonómicos de explotaciones agrarias o en el registro general de explotaciones ganaderas, así como aquellos que solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor en Andalucía y Extremadura en la campaña 2025.

Así, la aceptación de la ayuda pública lleva implícita la declaración responsable en la cual el beneficiario confirma expresamente que ha sufrido daños en su explotación como consecuencia de estos fenómenos climáticos adversos y que el importe de la ayuda que tiene asignada no excede del coste de dichos daños. Podrá realizarse de forma sencilla a través de los representantes habituales de los titulares de las explotaciones como entidades colaboradoras.