Planas ve la filtración de mensajes como "un intento no democrático" para hacer caer al Gobierno: "No lo van a lograr"

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado que la filtración de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos suponen un "intento no democrático" para hacer caer al Ejecutivo; algo que "no van a lograr" quienes buscan ese objetivo.

Así lo ha indicado este miércoles en Jaén, donde ha inaugurado la XXII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2025, y a preguntas de los periodistas sobre los citados 'whatsapp'.

Tras afirmar que "el contenido de esas publicaciones no tienen ningún significado más allá de lo puramente anecdótico", Planas ha destacado que "constituyen, no solo un delito, sino una violación de la Constitución".

"Leánse ustedes el artículo 18.3 de la Constitución y verán ustedes como las comunicaciones, la propia Constitución lo dice, son evidentemente reservadas para el conjunto de los ciudadanos. Alguien está cometiendo un delito a este respecto", ha comentado

Además y aludiendo a su "cierta experiencia política" y su "cierta memoria", ha puesto de relieve que "esto ya es algo visto" y le "suena a los años 90". "Luis María Anzón, que participó en aquel movimiento, dijo en 1998: Pusimos en riesgo la estabilidad del Estado para conseguir que cayera el gobierno de Felipe González. Que saliera Felipe González del Gobierno", ha apuntado.

Al respecto, el titular de Agricultura ha resaltado que lo que está ocurriendo ahora "es muy parecido" a ese "intento fuera de las urnas, fuera de las elecciones, no democrático".

"Hace unos meses, el que después ganó las elecciones, José María Aznar, dijo: el que pueda hacer, que haga. Y lo estamos viendo. Y en tercer lugar, anteayer la señora Ayuso dijo que, efectivamente, y me remito a su lista, hay quien está haciéndolo ya", ha declarado.

En este sentido, ha hablado de "melancolía" y "frustración" y ha indicado que, "lógicamente habrá elecciones en el año 2027", donde "los ciudadanos podrán pronunciarse libremente", al tiempo que ha agregado que estas actuaciones no van a poder "tapar" cuestiones como que "España es el país que está creciendo más de la Unión Europea".

"Comprendo que eso, a quien no tiene rumbo, ni alternativa, ni futuro, que celebra un congreso, por cierto, dentro de poco para ello, pero que no va a remediar ese problema, ciertamente pues me parece absolutamente inútil", ha manifestado.

Frente a ello, ha aseverado que desde el Ejecutivo se va a continuar trabajando por el presente y el futuro de España y ha puesto como "buen ejemplo" la propia celebración de Expoliva, reflejo del sector agroalimentario y centrada en un producto fundamental como el aceite de oliva.

Así las cosas, ha trasladado que no tiene "ninguna preocupación" por estos mensajes "más allá de que es lamentable que estas situaciones se produzcan". "Y que se produzcan estas filtraciones que afectan a los derechos individuales de las personas y que tienen un objetivo que, desde luego, no van a lograr, que es, evidentemente, erosionar al presidente del gobierno y al Gobierno de España", ha incidido.

El ministro ha concluido recalcando que alguien ha "utilizado un método que es evidentemente ilegal" y preguntando "dónde estaríamos" si se tuviera "conocimiento de los 'whatsapp' cruzados entre el señor Feijóo y el señor Mazón o entre el señor Feijóo y la señora Ayuso".