El Pleno del Parlamento rechaza celebrar este jueves debate general sobre problemas en cribado de cáncer de mama

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles una alteración del orden del día de la sesión plenaria de este jueves, 9 de octubre, para incluir un debate general sobre la situación de la sanidad pública andaluza y, en concreto, de los problemas en el programa de cribado de cáncer de mama.

La sesión plenaria de este miércoles ha arrancado con una fuerte polémica a raíz de que PSOE-A y Por Andalucía reclamaran que se sometiera a votación, a las 15,00 horas, la celebración de un debate general sobre la situación de la sanidad pública y, en concreto, sobre el problema con los cribados del cáncer de mama. Ante ello, el portavoz del PP-A, Toni Martín, ha expresado una queja con el argumento de que su grupo desconocía la propuesta de ese debate general.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha tenido que suspender la sesión plenaria, en un entorno de crispación, para ver como se procedía en este caso. Tras una reunión con los portavoces parlamentarios, se ha decidido una votación a la finalización del pleno de este miércoles.

Aguirre ha expuesto que la iniciativa para celebrar dicho debate ha sido calificada y admitida a trámite por parte de la Mesa del Parlamento este miércoles, pero no ha podido ser ni publicada ni distribuida a los grupos con 48 horas de antelación, conforme prescribe el artículo 75 del reglamento de la Cámara.

Por ello, en aplicación al artículo 73.3 del reglamento, para incluir este asunto del orden del día debe mediar unanimidad, algo que finalmente no se ha dado ante el Pleno por el rechazo del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta.