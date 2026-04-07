La Policía Local de Córdoba retira desde este martes los patinetes eléctricos a propietarios que incumplan la normativa

Un usuario de patinete eléctrico. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha iniciado este martes una campaña especial de vigilancia sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), en el marco de sus actuaciones en materia de Seguridad Vial, con el foco puesto en el uso de los patinetes eléctricos, que retirará a los propietarios que incumplan con la normativa.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta acción se fundamenta en la entrada en vigor de una normativa estatal más estricta durante el presente año 2026, así como en la necesidad de reducir el número de accidentes registrados en la capital cordobesa.

La campaña se activa tras un período en que los agentes han realizado labores de información, concienciación y aviso a los usuarios, incluso alertando a través de las redes sociales. Sin embargo, desde ahora, los agentes procederán a la intervención y retirada de aquellos vehículos que incumplan con la normativa.

La misma establece que todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil, así como estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). De igual forma, está prohibido que los patinetes superen una velocidad de 25 kilómetros por hora o que circulen por aceras y zonas peatonales.

Los datos recabados durante el primer trimestre del año reflejan una situación de "riesgo para la seguridad vial" con la implicación de diversos VMP en varios accidentes. Hasta el 1 de abril se han contabilizado ocho siniestros que han resultado con personas heridas. En tres incidentes, registrados en la Plaza de la Compañía, en el Realejo y en la calle Puerta de Plasencia, los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital.

LOS INCIDENTES MÁS COMUNES

Entre los incidentes más comunes destacan las colisiones entre turismos y patinetes eléctricos, los choques entre patinetes y las caídas de los propios usuarios.

La Policía Local ha advertido de que "la llegada del buen tiempo y el consecuente incremento del uso de estos vehículos de movilidad personal hace prever un aumento de la siniestralidad durante el próximo trimestre". Esta previsión refuerza "la urgencia de adoptar medidas preventivas y de control más severas para proteger a la ciudadanía". De ahí que el dispositivo policial vaya a reforzar los controles específicos sobre Vehículos de Movilidad Personal y a desplegar una vigilancia intensiva en las zonas de alta densidad peatonal.

Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.