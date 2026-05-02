La Policía Local registra más de 220 denuncias por diversos motivos en el tercer día de las Cruces de Mayo en Córdoba

Archivo - Cruz de mayo (imagen de archivo). - EUROPA PRESS/MUSEO SAN JUAN DE DIOS - Archivo

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El tercer día de celebración de las Cruces de Mayo en la capital cordobesa se ha saldado con más de 220 denuncias de los agentes de la Policía Local por diversos motivos, la mayoría por miccionar en la vía pública o por botellón.

Así, en concreto, según el resumen de incidencias aportado por el Ayuntamiento , en la zona Santa Marina se han contabilizado 37 denuncias por miccionar en vía publica, 25 denuncias por botellón, dos actas LO 4/15 Ordenanza Medio Ambiente --por arrancar un árbol--, y una denuncia por tenencia de sustancias.

Por su parte, en la zona Bailío-Cardenal Toledo el número de denuncias por miccionar en vía publica ha sido ocho, así como dos denuncias por botellón y dos actas LO 4/2015.

De igual modo, en la zona San Hipólito-San Nicolás se han interpuesto nueve denuncias por miccionar en vía publica, una por desobediencia a la autoridad y una denuncia por arrojar basura. Asimismo, en la zona de Vial Norte, la Policía Local ha interpuesto 72 denuncias por miccionar en vía publica, 38 denuncias por botellón, dos actas LO 4/2015 y 13 denuncias de tráfico y una por arrojar basura en la vía pública.

En este contexto, la Policía Local ha detallado que el dispositivo unidad de paisano ha interpuesto una denuncia Ley 4/97 por venta de alcohol a menores en un establecimiento comercial de la capital, así como dos actos de intervención de mercancías por venta ambulante sin autorización y una denuncia por tráfico. Por su parte, el Grupo Rayo ha levantado doce denuncias por miccionar en vía publica, dos denuncias por botellón, una denuncia LO 4/2015 y dos denuncias de tráfico.