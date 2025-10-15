La Policía Nacional detiene a un hombre que portaba más de 325 kilos de hachís ocultos en su coche en Granada

La Policía Nacional ha incautado más de 325 kilos de hachís en Granada. - POLICÍA NACIONAL

El detenido portaba dos fardos y diez bolsas de rafia en su vehículo

GRANADA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Distrito Norte de Granada a un varón de 47 años como presunto responsable de tráfico de drogas al ser identificado a bordo de un vehículo donde transportaba más de 325 kilos de hachís.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, esta persona fue interceptada al comienzo de la carretera de Murcia a bordo de un turismo en cuyo interior se apreciaba "una carga excesivamente pesada" que, además, "estaba oculta por lonas".

Así, los agentes han detectado "dos fardos y diez bolsas de rafia" al revisar el vehículo, momento en el que descubrieron más de 325 kilos de hachís en su interior.

El detenido, sin antecedentes penales "reseñables en España", ha pasado a disposición de la autoridad judicial, la cual ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron a media tarde el pasado martes, 30 de septiembre, cuando vehículos de las unidades especializadas de seguridad ciudadana se desplegaron en "funciones de prevención de la delincuencia".

DETALLES DE LA DETENCIÓN

Efectuando dicho servicio "les llamó la atención un vehículo con matrícula extranjera que posiblemente transportaba una carga excesiva", dado que la suspensión estaba "prácticamente pegada" a las ruedas.

Además los agentes observaron que "la carga estaba oculta y tapada por lonas", por lo que decidieron seguir a dicho vehículo "hasta encontrar un lugar donde interceptarlo" que no pusiera en peligro la normal circulación de la vía.

Tras su incorporación a la A-92 dirección Murcia, los agentes encontraron un "lugar seguro", haciendo indicaciones al turismo para que detuviera su marcha, momento en el que comprobaron la identificación del conductor y único ocupante, el cual "aportó documentación del coche así como su documentación personal, no mostrando ningún permiso de conducir".

Al solicitar que desinstalara la tela que cubría la carga transportada en el vehículo, quedaron al descubierto una "gran cantidad de pastillas de hachís", contenidas en "dos fardos de 39 kilos cada uno", así como en "diez bolsas de rafia que arrojaron un peso total de casi 250 kilos".

El vehículo fue trasladado a dependencias policiales, donde también se le intervino a su propietario "las llaves del mismo, dos teléfonos móviles y un mando a distancia".