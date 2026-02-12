La Policía Nacional se incauta de más de 2.000 plantas de marihuana con 34 detenidos en enero en la provincia de Granada

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de enero un total de 13 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 34 personas y la aprehensión de una cifra superior a las 2.000 plantas de marihuana, junto con cerca de 1,3 kilos de hachís.

Paralelamente, se han llevado a cabo más de 240 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 98 por ciento de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 54 por ciento de las mismas, habiéndose desarrollado en Motril un 31 por ciento de las mismas y en Baza el resto.

En Granada se ha incautado el cien por cien de las más de 2.000 plantas de marihuana localizadas durante el primer mes del año. Los agentes de policía también se han incautado cerca de 1,3 kilos de hachís, el 91 por ciento en Motril y el resto en Granada.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa cerca de 370 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, el 58 por ciento en intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina y el resto en Motril.

El delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía Endesa han desarrollado más de 240 intervenciones en Granada capital y en relación con el Plan Norte, resultando que el 98 por ciento de las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta.

En base a estas inspecciones han sido identificadas o detenidas 19 personas, todas ellas de Granada.