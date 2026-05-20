La Policía Nacional reparte de modo gratuito pulseras identificativas para menores durante la Feria de Córdoba

La Policía Nacional pone en marcha una iniciativa preventiva de seguridad en Córdoba, con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, con el reparto gratuito de pulseras identificativas para menores. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto en marcha una iniciativa preventiva de seguridad en Córdoba, con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, consistente en el reparto gratuito de pulseras identificativas para menores. El objetivo es facilitar la localización inmediata de las familias en caso de que algún menor se pierda o se desoriente en el recinto ferial durante los días de celebración.

Según ha destacado el Cuerpo Nacional de Policía, la Feria de Córdoba es uno de los eventos festivos con mayor afluencia de público de la provincia, que concentra a miles de personas, creando un contexto en el que la posibilidad de que un menor se pierda, aunque sea de forma momentánea, puede generar una situación de elevada tensión tanto para el o la menor como para su familia.

Con el fin de agilizar al máximo el reencuentro con la familia o persona responsable, la Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía, de forma gratuita, unas pulseras identificativas en las que los progenitores, tutores o acompañantes adultos pueden anotar un número de teléfono y persona de contacto. De este modo, cualquier Policía o ciudadano que localice a un menor sólo o desorientado podrá consultar la pulsera y contactar de inmediato con su familia, evitando traslados innecesarios y reduciendo al máximo el tiempo de reencuentro.

Desde este miércoles y hasta el viernes 29 de mayo, las pulseras pueden recogerse en la Comisaría Provincial de Policía Nacional situada en la Plaza de la Policía Nacional en horario de atención al ciudadano.

Durante la Feria, también podrán recogerse en la Oficina de Denuncias Conjunta de Policía Nacional y Policía Local, situada en la zona de atracciones del recinto ferial, junto a la caseta municipal.

Además, los agentes de la Policía Nacional que patrullarán por el recinto ferial en vehículo policial dispondrán de estas pulseras, pudiendo solicitárselas a los mismos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Si se acude a la Feria con menores de edad, la Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones para disfrutar con mayor seguridad, de modo que antes de acudir al reciento ferial, recoger la pulsera en la Comisaría Provincial, o nada más llegar al ferial en la Oficina Conjunta, y colocarla al menor.

Anotar en la pulsera un número de teléfono móvil que esté operativo y con batería suficiente. Si lo considera útil, indicar también en la pulsera el nombre de la caseta de referencia, para facilitar el reencuentro. En caso de pérdida, antes de entrar establezca con sus hijos un punto de encuentro claro y fácilmente identificable.

Si sus hijos tienen edad suficiente, enséñeles a identificar a un agente de la Policía Nacional y a acudir a él si se sienten desorientados o perdidos. Tome una fotografía actualizada de sus hijos antes de acceder al recinto, con la ropa que llevan ese día. Facilitará enormemente cualquier búsqueda si fuera necesaria.

Una vez en la Feria, mantenga a los menores a la vista en todo momento, especialmente en aglomeraciones, zona de atracciones y entradas y salidas de casetas.

Si localiza a un menor sólo y desorientado, evite moverse del lugar dónde lo encontró, al ser muy probable que la familia lo busque por el mismo lugar dónde lo vio por última vez. En su caso, consulte su pulsera identificativa y contacte con la persona responsable en el teléfono indicado.

Si el menor no lleva pulsera o no es posible contactar con la persona a cargo del mismo, llame a la Policía Nacional en el teléfono 091 y espérese en el mismo lugar hasta que acudan los agentes.

Si es usted quien ha perdido a un menor, mantenga la calma, la mayoría de los extravíos en recintos feriales se resuelven en pocos minutos. Llame rápidamente a la Policía Nacional en el teléfono 091 y proporcione toda la información de la que disponga, permaneciendo en la misma zona donde vio al menor por última vez.

La Policía Nacional recuerda que la seguridad en los grandes eventos es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía. La colaboración de todos contribuye a que la Feria de Córdoba sea un espacio de disfrute, convivencia y seguridad para familias, visitantes y vecinos de la provincia.