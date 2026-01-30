Lebrija (Sevilla) evalúa los daños por el temporal para estudiar una posible declaración de zona catastrófica

1047428.1.260.149.20260130165800 Invernaderos de Flores de Lebrija S.L con destrozos causado por la última borrasca. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LEBRIJA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) está realizando una evaluación de los daños producidos por las últimas borrascas en el municipio. Tras la cuantificación se remitirá la información al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para que se estudie la posible declaración de zona catastrófica o la activación de cualquier otro mecanismo de ayuda destinado a las personas y sectores afectados.

Según han indicado fuentes municipales, por el momento no hay una estimación de las pérdidas y daños aunque han indicado que el temporal ha provocado varias caídas de árboles y problemas en el techo de un instituto del municipio.

El Consistorio ha habilitado un canal de comunicación directa para que la ciudadanía pueda trasladar incidencias y aportar pruebas documentales de los daños sufridos que no estén cubiertos por las pólizas de seguro. El formulario está disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/t9WjAMYx2QEgVgp99. Los vecinos también podrán enviar sus incidencias a través del registro general del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.

En paralelo, el Ayuntamiento ha mostrado su preocupación por los cultivos de la zona. La administración está en coordinación con el secretario de COAG, Sebastián González, entidad que va a canalizar a su vez las incidencias sufridas en las explotaciones agrarias.

En declaraciones a Europa Press, Sebastián González ha asegurado que se han registrado daños en cultivos de coliflor, brocoli, espinacas y guisantes. En estos cultivos "llueve sobre mojado" debido a que la extensión de las precipitaciones "han afectado significativamente" a la producción. Desde octubre, se han registrado en Lebrija más de 380 litros, con respecto a los casi 200 que caen de forma habitual.

Asimismo, ha destacado que muchos de los invernaderos de flor cortada de la zona han sufrido daños materiales como roturas en el techo o en los plásticos que cubren la zona. Es el caso de las empresa Flores de Lebrija S.L que ha notificado a COAG los importantes desperfectos en el techo de su sede, aunque aún no han hecho estimaciones de las pérdidas. Además, se han registrado barracones afectados por caídas de torretas de luz.