Porcuna (Jaén) recupera un documento de Felipe III que otorgaba al alcalde la gestión de justicia en primera instancia

Carta de privilegio de Felipe III a Porcuna para la administración de justicia en primera instancia por parte del alcalde. - AYUNTAMIENTO DE PORCUNA

PORCUNA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha recuperado una carta de privilegio firmada por Felipe III en marzo de 1600, por la cual y en virtud de unas capitulaciones celebradas en 1589, la administración de justicia en primera instancia se atribuía a la villa en la persona del alcalde.

"Era un privilegio que tenían pocas ciudades, pocos núcleos de población de aquella época. Lo inició Felipe II y lo firmó ya su sucesor, tras la muerte del primero", ha indicado a Europa Press el alcalde, Miguel Moreno, quien ha añadido que la carta regresa al pueblo después de 140 años.

En este sentido, ha explicado que estuvo durante siglos en el Consistorio, cosa que cambió en 1885 con el hundimiento de las Casas Consistoriales, situadas en lo que hoy es la plaza Porcuna por la Paz. Como consecuencia del derrumbe de este edificio y del aledaño arco de los Remedios, el Ayuntamiento se trasladó a su ubicación actual, en el antiguo pósito, y con ello diversos documentos del archivo.

Entre ellos, no se encontraba el firmado por Felipe III. "Sobre este documento concreto, con otros más, se dispuso que se quemen", ha comentado. Sin embargo, se salvó porque una persona, Damián Quero Díaz, "lo coge y lo custodia".

Desde entonces, la carta ha sido conservada por la familia Quero, que la ha entregado ahora en un acto que en la que ha estado representada por Teresa Quero y que también ha contado con el cronista oficial de Porcuna, Antonio Recuerda, y el alcalde, entre otros.

"Han dicho de devolverlo a donde tiene que estar: el Ayuntamiento", ha manifestado Moreno sobre lo que ha calificado como "un acto de lealtad a su pueblo y de generosidad" que ha agradecido.

De esta manera, "este documento tan importante para la historia local" se encuentra ya en el Archivo Histórico Municipal. Se trata del "documento más antiguo de carácter institucional y oficial que actualmente posee el Ayuntamiento" porcunense.

Hay uno anterior, la 'Carta de Ejecutoria de Hidalguía de la familia Mazuelos de la villa de Porcuna', por el que la Chancillería de Granada, tras el proceso judicial, reconocía "la exención de impuestos" a esta familia. "Pero es un documento que afecta a una familia privada, no a una institución, como el privilegio de primera instancia de Felipe III", ha matizado el regidor.