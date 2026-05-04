PP-A: Moreno planteará "soluciones y propuestas" en debate de RTVE frente al "bloqueo" de los demás candidatos

Antonio Repullo, este lunes en Córdoba - PP-A

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, ha avanzado que el presidente de la Junta y candidato del partido a la reelección, Juanma Moreno, centrará sus intervenciones en el debate electoral que se celebrará en la noche de este lunes en RTVE en plantear "soluciones y propuestas" para Andalucía, frente al "bloqueo" de los candidatos de las otras formaciones, que sólo buscan "romper la estabilidad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, ha asegurado que en el debate de RTVE, se verá a un candidato del PP-A a la Junta proponiendo "cuestiones positivas" y que va a llevar "soluciones e ilusión" para la comunidad, frente "al bloqueo que traen los otros partidos".

"Va a proponer la creación de empleo y que la sanidad pública siga avanzando como está avanzando hasta ahora", ha señalado Repullo, quien se ha referido también a medidas concretas como su compromiso de crear una consejería de Inteligencia Artificial.

Ha manifestado que los otros cuatro candidatos a la Junta (de PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) no tienen como objetivo "gobernar, sino acabar con esa estabilidad, con esa moderación y con esa senda de la vía andaluza que tan buenos resultados está dando y que está mejorando la calidad de vida de millones de andaluces".

"Los otros partidos que se presentan a estas elecciones quieren romper esa estabilidad y meternos en el lío que tienen otras comunidades autónomas, y que también estamos viendo en estos últimos siete años de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación", ha agregado.

A este respecto, el también secretario general del PP-A ha recordado que "hoy, una vez más, tenemos noticias muy negativas sobre la corrupción que afecta tanto al Partido Socialista como al Gobierno de Pedro Sánchez y, de una manera muy directa, a María Jesús Montero", la candidata socialista a la Junta.

"Mordidas de 5 millones de euros dentro de su propio ministerio, dinero que aparece en las barbacoas de su número 3", ha puntualizado sobre el cargo como ministra de Hacienda que Montero ha tenido en el Gobierno central.

Así lo ha explicado en una atención a los medios de comunicación, previa a un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), en el que ha estado acompañado por el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y primer edil de la capital cordobesa, José María Bellido.

Ha señalado que Córdoba es un ejemplo de que "la estabilidad a Andalucía le está viniendo muy bien", poniendo el acento en "el sector empresarial y en el sector de los autónomos". Repullo ha incidido "en la importancia de la reindustrialización de Andalucía", que ha generado "más de 65.000 empleos vinculados" a esta parcela de actividad.

"Es un dato muy importante porque son empleos de calidad y porque dan el reflejo de que el sector empresarial se está volcando en la industrialización de Córdoba y de Andalucía", ha señalado, apuntando que, en el caso concreto de la provincia cordobesa, son "30.000 empleos más".

"Y eso tiene mucho que ver con lo que están haciendo los empresarios y los trabajadores", ha abundado, para conectarlo con el contexto "favorable que es la vía andaluza de Juanma Moreno, ese clima de estabilidad, de moderación y de serenidad".

"Vamos a seguir trabajando para mantener esa situación, para que la vía andaluza siga siendo uno de los ejes transformadores" de la región, según ha recalcado Repullo, que ha puesto en valor el "orgullo que se ha instalado en todos los andaluces" y que también se aprecia desde fuera de las fronteras andaluzas al "incrementarse las inversiones, el número de empresas que se quieren instalar en Córdoba", o con el dato de los 13 proyectos de Córdoba en la Unidad Aceleradora de empresas "que van a generar más de 3.500 trabajos y que van a poner en marcha una cantidad muy importante de inversiones tanto locales, autonómicas como extranjeras".

"Ya hace años que en Andalucía no se habla de esos temas, se habla de crecimiento, se habla de empleo, de empresas, de industria", ha profundizado, para concluir resumiendo estos hitos en el "liderazgo de Juanma Moreno en el que están todos los andaluces".

Por su parte, José María Bellido ha reiterado que "la estabilidad institucional y las políticas orientadas al crecimiento han permitido alcanzar cifras históricas de reducción del desempleo, tanto en Andalucía como en la ciudad de Córdoba", y ha apostado por consolidar esta tendencia mediante el "diálogo continuo con los agentes económicos".



