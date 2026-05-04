Porcuna (Jaén) tendrá un amplio dispositivo de seguridad del 8 al 10 de mayo por la Romería de la Virgen de Alharilla

Asistentes a la reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de la Romería de la Virgen de Alharilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PORCUNA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Porcuna tendrá un "amplio dispositivo de seguridad" entre los próximos 8 y 10 de mayo con motivo de la Romería de la Virgen de Alharilla, en cuya jornada central, el segundo domingo de este mes, se prevé la asistencia de miles de personas.

El operativo se ha analizado este lunes en la reunión de la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y el alcalde, Miguel Moreno, y que también ha contado con mandos de la Guardia Civil de la Compañía de Andújar y responsables de la Policía Local, policía autonómica y Protección Civil.

En este encuentro, se ha abordado "un plan coordinado, en colaboración con la Policía Local", para garantizar la seguridad y el orden público de los asistentes a los diferentes actos programados y con el fin de poder intervenir en caso de que se produzca algún problema, especialmente a causa de grandes congregaciones de personas.

Fernández ha explicado que, como viene siendo habitual, "será un dispositivo especial de control, presencia y vigilancia tanto en el llano de Alharilla como en el resto del término municipal, con el objetivo de proporcionar seguridad a las miles de personas que participan en este evento al que acuden romeros y romeras y caballistas de otras comarcas", según ha informado la Subdelegación.

Con respecto al dispositivo policial y de seguridad, guardias civiles de la Compañía de Andújar prestarán servicio durante el fin de semana: "Además, tendremos el apoyo de agentes del Seprona y del Subsector de Tráfico y trabajará, como viene haciendo todos los años, en estrecha colaboración con la Policía Local", ha señalado.

El subdelegado también ha recordado que las cofradías filiales de Arjona, Arjonilla, Escañuela y Lopera harán el trayecto hasta el llano de Alharilla, donde se celebran los actos centrales de la Romería, el domingo 10 de mayo, por lo que ha hecho un llamamiento a la precaución y al cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades.

En este sentido, ha destacado que "la Guardia Civil tendrá una presencia permanente de varias patrullas y en todos los turnos en el llano de Alharilla", situado a cuatro kilómetros del casco urbano de Porcuna, así como en esta población.

El dispositivo de seguridad será efectivo a partir del viernes 8 por la noche con Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, a los que se unirán los refuerzos de la sección de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, del Subsector de Tráfico y del Seprona.

Por su parte, el alcalde ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de Porcuna así como a todos aquellos que se sumen a esta fiesta desde otras localidades para que transcurra con normalidad. "Esperamos que haya un comportamiento cívico y la colaboración en todo momento con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que la Romería en honor a la Virgen de Alharilla vuelva a ser un éxito este año", ha comentado.

ACTOS

A la espera de esas jornadas centrales, en Porcuna ya se respira el ambiente romero. El pregón del pasado 1 de mayo en el Cine Teatro María Bellido abrió de forma oficial la programación organizada por la cofradía matriz con la colaboración del Ayuntamiento y las citadas hermandades filiales.

Este domingo, tuvo lugar la eucaristía de inicio de la romería y la V Bendición del Caballo Romero, mientras que este martes está prevista la XX Romería Escolar. Ya este jueves, la plaza de Andalucía acogerá la ofrenda floral a la patrona de Porcuna amenizada con la música de coros y grupos romeros.

Un repique general de campanas y disparo de cohetes dará la bienvenida al sábado, en el que sobresale por la tarde el paseo de caballos y carruajes. La actividad se trasladará después al llano, donde la imagen se encuentra ya preparada para la cita con sus devotos. Habrá rezo del rosario y salve y, a su término, se quemarán fuegos artificiales.

El día grande, el domingo, se iniciará con el desfile y salida desde Porcuna de la Real Cofradía Matriz de Nuestra Señora de Alharilla Coronada, con caballos, carruajes y carrozas incluidos. Se dirigirán hasta la ermita, en el llano, al que también llegarán las comitivas de las cofradías filiales de Arjona, Arjonilla, Escañuela y Lopera.

A las 17,00 horas, con la salida de la Virgen en procesión, llegará el momento más esperado por los miles de romeros que se reúnen en la aldea, donde también disfrutan de una jornada de convivencia entre familiares y amigos.