Posponen las actividades de la Noche en Blanco en Granada previstas para este viernes por motivos meteorológicos

Archivo - Imagen de archivo de una actividad de la Noche en Blanco de Granada en 2025. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha comunicado que las actividades programadas con motivo de la Noche en Blanco, previstas para este viernes 24 de abril, quedan pospuestas debido a motivos meteorológicos.

Desde el Consistorio señalan que próximamente se trasladarán novedades sobre la nueva fecha de celebración de este evento programado para esta jornada en la que la lluvia ha hecho acto de presencia en la capital nazarí.

"Lamentamos los inconvenientes y agradecemos a todos los ciudadanos, artistas, comercios y colaboradores implicados en la organización su colaboración y disponibilidad", reza el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Granada.