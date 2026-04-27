Poyato destaca desde Córdoba la apuesta del PSOE por "blindar los servicios públicos"

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Mariano Poyato ha pedido este lunes a los cordobeses que "hagan suyo el mensaje de esperanza que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a presidenta de la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, trajeron ayer domingo a Córdoba, para blindar los servicios públicos, como la sanidad, la educación y la dependencia, y afianzar a las clases medias y trabajadoras".

Según ha informado el PSOE en una nota, en un reparto de material electoral en la barriada periférica cordobesa de Alcolea, Poyato ha insistido en la necesidad de ir a las urnas el 17M y "apostar por una Andalucía más fuerte y más próspera, que defienda a los colectivos y no se olvide de sus pueblos y de sus barrios". Así, ha esgrimido que "todas y todos debemos mostrar con nuestro voto el orgullo de ser andaluz y defender en las elecciones andaluzas la dependencia, la sanidad, la vivienda y la educación".

En este sentido, ha esgrimido que, "si quieres para Andalucía la España que Pedro Sánchez y María Jesús Montero han construido en los últimos años, únete al equipo del PSOE de Andalucía y hazlo posible".

Poyato ha llamado a los cordobeses a hacer que María Jesús Montero, "como próxima presidenta de la Junta de Andalucía", revierta el que "la comunidad sea la región española con las listas de espera más largas en sanidad, tanto en Atención Primaria, como en consultas de especialidades y cirugía, con 173 días para una operación y 136 días para que el médico especialista, incrementándose aún más las demoras y elevando la lista de espera a alrededor de 82.000 personas".

El candidato socialista ha llamado a que "entre todos y todas cambiemos el que Andalucía esté a la cola" y apoyen "el 'Plan Montero' de Sanidad, un compromiso para acceder al médico de Primaria en 24-48 horas, ver al especialista en 60 días, o a que te puedan operar en 120 días, todo ello gracias a una inversión extra de 3.000 millones de euros más al año y a la contratación de 18.000 profesionales".