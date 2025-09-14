Del Pozo explica el martes en comisión el incendio de la Mezquita de Córdoba

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en una visita el 2 de septiembre a las actuaciones de emergencia en la Mezquita tras el incendio de 9 de agosto. - Guillermo Morales

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad en el Parlamento de Andalucía la semana entrante se centrará en las comparecencias en comisión de seis consejeros, así como del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, comparecerá a las 16,00 horas del martes, día 16, para informar el incendio que sufrió una capilla de La Mezquita de Córdoba el 9 de agosto y de las medidas para el mantenimiento y cuidado del patrimonio histórico de Andalucía, que afronta tanto a petición propia como a demanda de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Vox en Andalucía y Por Andalucía.

Antes que Del Pozo será el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, quien a las 10,30 horas de esa jornada explique la cobertura informativa de la televisión autonómica del siniestro que afectó a la Mezquita, envuelta en una polémica porque en el momento del incendio retransmitía una corrida de toros y no interrumpió la programación prevista. De igual forma Mellado explicará la nueva temporada de Canal Sur Radio y Televisión y hará balance de la audiencia de este verano.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ofrecerá el miércoles información sobre los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de Andalucía.

En esta misma jornada el consejero de Industria, Energías y Minas, Jorge Paradela, explicará la política de recursos humanos en la empresa VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía), responsable de las estaciones que hacen las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y dará cuenta de la Red de Municipios Mineros de Andalucía.

Además de las comparecencias de los consejeros, la Asamblea legislativa autonómica tendrá el miércoles las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces para elaborar el orden del día del Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 24 y 25.

El jueves se producirán las comparecencias del consejero de Turismo y Andalucía Exterior y de las responsables de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Arturo Bernal informará de un trío de asuntos: los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, un balance de las medidas ante las viviendas de uso turístico y la situación del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Loles López abordará la situación de la dependencia y los cambios en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) y la situación migratoria de Andalucía.

Rocío Díaz afrontará debates sobre el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y acerca de las medidas para afrontar la subida del precio de la vivienda.

También el jueves en la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa se presentará el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la simplificación administrativa de la Junta de Andalucía.