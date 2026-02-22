El PP afea a Montero que llegue a Jaén "con las manos vacías, sin inversiones ni flexibilización de la deuda"

Archivo - Jaén.- El PP presenta un recurso potestativo de reposición para anular la cesión del servicio de recaudación - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha criticado este domingo que el acto en la capital de la vicepresidenta del Gobierno central, María Jesús Montero, ha "acreditado" que "la moción de censura fue una traición a los jiennenses". "La ministra de Hacienda llegó con las manos vacías, sin inversiones ni flexibilización de la deuda municipal".

En una nota de prensa, Agustín González ha hecho hincapié en que "Montero ni siquiera aludió a las medidas incumplidas" del pacto del PSOE y Jaén Merece Más que propició la moción. "La vicepresidenta no hizo ninguna mención al fondo de inversiones extraordinarias exigido aparentemente por la formación local ni tampoco dio respuesta como ministra a las propuesta para aliviar el problema financiero del Ayuntamiento", ha apostillado.

"Lejos de rendir cuentas, Montero opta por el silencio absoluto sobre el pacto entre ambos partidos que ella misma rubricó", ha expuesto el portavoz, quien critica también la "falta de avances en compromisos del Gobierno central con la capital jiennense". Ha citado, en concreto, la nueva comisaría de la Policía Nacional, el Archivo Histórico provincial y las inversiones en alta velocidad ferroviaria.

Para el portavoz, la visita de Montero ha sido "meramente propagandística". "Ha venido a hacerse fotos y hablar de servicios públicos, pero ha olvidado convenientemente el documento que ella misma firmó para comprar la Alcaldia". Lo que evidencia, ha asegurado, que la vicepresidenta socialista "usa a Jaén cuando necesita su voto, la utiliza para sus aspiraciones autonómicas y luego la abandona".

Por esta razón, el portavoz ha reprochado el "conformismo vergonzoso" de Jaén Merece Más, que "da por buena la marginación". Al igual que el alcalde, Julio Millán, al que propone que, antes de criticar a la Junta, "haga memoria" de las inauguraciones a las que ha asistido durante este mandato y "reflexione, con el mismo criterio, sobre cuántas de ellas responden a inversiones promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Agustín González ha afeado a Millán que "calle ante la discriminación" de Sánchez y acuse a la Administración autonómica de inacción. Tanto más cuando que como alcalde ha estado presente en la inauguración del Conservatorio Superior de Música, del centro de salud de La Alameda y de la nueva sede del Servicio Andaluz de Empleo, "tres grandes proyectos de la Administración autonómica, que además impulsa la construcción de la Ciudad Sanitaria".

Sobre este proyecto, el portavoz ha asegurado que la propuesta de Montero de impulsar la Ciudad Sanitaria es "un sarcasmo", toda vez que "hace casi 20 años ella misma, que era consejera de Salud de la Junta, anunció la ejecución del proyecto". "Mucha prisa, lo que se dice mucha prisa, no se ha dado porque es ahora, en el mandato de Juanma Moreno, cuando se ha comenzado a construir", ha precisado.