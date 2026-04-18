El PP apuesta por impulsar "rutas de personajes ilustres" en el quinto centenario de la visita a Jaén de Carlos V

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén apuesta por "trazar rutas de personajes ilustres" en el quinto centenario de la visita del emperador Carlos V a la ciudad.

Así lo ha recogido el PP en un comunicado este sábado en el que el portavoz 'popular', Agustín González, ha defendido que la celebración de la estancia del monarca, que tuvo lugar durante los días 14 y 15 de diciembre de 1526, es "una magnífica razón para impulsar itinerarios que redunden en beneficio de la capital".

Desde el PP detallan que las rutas están relacionadas con la vinculación de los personajes con la historia y la cultura. A la primera corresponde el itinerario que incluye a los Reyes Católicos, quienes residieron en el palacio episcopal de Jaén entre mayo y octubre de 1489. Dos siglos antes, Fernando III el Santo ordenó erigir la cruz del castillo de Santa Catalina. Y 37 años después visitó la ciudad Carlos V.

La literatura, por su parte, aporta nombres como el de San Juan de la Cruz, cuyo códice original del 'Cántico Espiritual' custodian las monjas del convento de Santa Teresa, situado a escasos metros del seminario diocesano, en cuya biblioteca sobresale una ejemplar de la Biblia Políglota de Amberes cuya impresión ordenó el rey Felipe II.

Desde el PP defienden que enlazar ambas obras "merece otro itinerario", y otra ruta inserta en el ámbito de la literatura es la que vincula a Federico García Lorca con Jaén. Así, desde el Grupo Popular que el poeta granadino estuvo hospedado en 1925 en la calle Carrera de Jesús, y quedó "impresionado por la estética y el paisaje de la capital".

Jaén "también dejó huella en otro gran poeta, Miguel Hernández", que residió en el casco antiguo y cuenta con una placa conmemorativa en la plaza de los Naranjos, según apuntan desde el PP.

Agustín González plantea también al alcalde, Julio Millán (PSOE), que impulse el camino francés por la estancia en Jaén de "grandes personajes" de ese país. En concreto, del escritor Alejandro Dumas, autor de 'Los tres mosqueteros', que relató el asombro que le produjo la Catedral, y del presidente Charles de Gaulle, quien concluyó sus memorias en el parador de Santa Catalina.

"Estamos convencidos de que si el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más apuestan por estas rutas se reforzará el atractivo turístico de la capital y aumentará el número de visitantes", ha manifestado Agustín González, quien sostiene que la importancia de la historia y de la cultura crece si, como es el caso, "se vinculan a los personajes que dejaron huella en ellas".