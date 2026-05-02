El PP arropa a las asociaciones de las Cruces de Mayo de Jaén y aplaude su papel para mantener "vivas las tradiciones"

Miembros del grupo municipal del PP de Jaén han visitado diferentes Cruces de Mayo. - PP JAEN

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Jaén, con la presencia de candidatos al Parlamento andaluz tras el 17M Elena González y Manuel Bonilla, ha visitado distintas Cruces de Mayo organizadas por cofradías y asociaciones de vecinos de la ciudad, en una jornada marcada por la convivencia, la tradición y la participación ciudadana.

Durante el recorrido, la candidata Elena González ha puesto en valor el esfuerzo y la implicación de todos los colectivos que hacen posible esta celebración, subrayando "la importancia de mantener vivas las tradiciones como elemento de cohesión social y dinamización de los barrios", tal como ha recogido el PP en una nota.

En este sentido, ha agradecido el trabajo de cofradías y asociaciones vecinales, cuyo compromiso permite que estas citas sigan siendo un referente en el calendario festivo de Jaén. Por su parte, Manuel Bonilla ha destacado que estas iniciativas reflejan "la identidad y el arraigo de la ciudad", poniendo de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los colectivos sociales en la conservación de las tradiciones populares.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de seguir apoyando este tipo de actividades que contribuyen al desarrollo cultural y económico local. En la visita, también han participado el resto de concejales del Grupo Popular, que han podido compartir con vecinos y organizadores el ambiente festivo de estas Cruces de Mayo, reconociendo el trabajo que realizan a lo largo del año para mantener vivas estas celebraciones tan representativas de la ciudad