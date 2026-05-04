El PP en el Ayuntamiento de Jaén pide la constitución de una mesa de seguimiento de las ayudas por el temporal

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP - Archivo

JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

El grup del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que se constituya una mesa de seguimiento de las ayudas solicitadas al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para paliar los daños del tren de borrascas.

La propuesta abarca también las partidas económicas concedidas por la Unión Europea en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Integrado (EDIL), según ha informado este lunes en una nota el portavoz, Agustín González.

Ha explicado que la petición sobre la citada mesa se fundamenta "en la magnitud del montante de las ayudas solicitadas, que asciende a más de 100 millones de euros, y el tiempo de apenas tres años establecido para invertirlas". De ahí que plantee al alcalde aunar esfuerzos con la constitución de un órgano que incluya a la oposición "para mejorar entre todos la gestión de estos fondos públicos".

El concejal 'popular' ha destacado que "es el momento de sumar esfuerzos" y, para paliar la destrucción generada por el temporal del pasado invierno, es preciso aplicar una política basada en el diálogo, la transparencia y la cooperación.

"De esta manera se logrará que en el plazo estipulado se invierta cada euro que llegue a Jaén", ha declarado González, quien ha subrayado que "no es la hora del enfrentamiento, sino de la mano tendida".

Al respecto, ha apuntado se ha referido al reciente pleno extraordinario de abril, en el que se aprobó solicitar 84 millones de euros de ayudas al estado y otros 1,5 millones a la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños sufridos en la ciudad por el tren de borrascas.

"El propio alcalde animó al conjunto de las formaciones políticas que forman la corporación a aportar iniciativas en el marco de los planes de ayuda: Le tomamos la palabra", ha comentado.

González ha defendido la participación del PP por su "eficacia" en la ejecución de las ayudas, punto en el que ha resaltado que, durante su etapa al frente del gobierno municipal, se logró "finalizar numerosos proyectos vinculados a la financiación de los fondos Edusi".

Por último, ha incidido en que, en el escrito enviado al alcalde, el Grupo Popular precisa que el objetivo de la mesa de seguimiento es "garantizar una gestión eficaz de las ayudas a fin de propiciar la completa ejecución de los recursos que, finalmente, se asignen a Jaén.