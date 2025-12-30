PP en el Ayuntamiento de Jaén pide la dimisión del alcaldey del edil de Hacienda por cerrar 2025 sin presupuesto

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo
JAÉN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido la dimisión "inmediata" del concejal de Hacienda, Francisco Lechuga, y la del alcalde, Julio Millán (PSOE), tras confirmarse que el Ayuntamiento de Jaén cierra el año 2025 sin presupuestos municipales.
El portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha calificado la situación de "fracaso absoluto" del equipo de gobierno (PSOE-JM+), señalando que el propio Lechuga "se comprometió públicamente a dimitir si no conseguía aprobar los presupuestos antes de finalizar el año".
"El año ha terminado, no hay presupuestos y, por tanto, la palabra dada debe cumplirse", ha dicho el portavoz popular en un comunicado. González ha cargado contra Julio Millán, al que ha definido como "la viva imagen de María Jesús Montero" por sus "anuncios grandilocuentes, promesas que no se cumplen y una política basada en vender humo mientras la realidad se impone".
El portavoz popular ha indicado que Millán negoció personalmente la moción de censura con Montero, y que el resultado de esa operación política es hoy "un Ayuntamiento bloqueado, sin presupuestos y sin rumbo, exactamente igual que ocurre con un Gobierno de España incapaz de aprobar unas cuentas en tiempo y forma".
En este sentido González ha señalado que lo ocurrido no es un accidente de última hora, sino el resultado de un año entero de "engaños, anuncios vacíos y fechas que se iban posponiendo una tras otra, mientras el alcalde y su concejal de Hacienda aseguraban, mes tras mes, que las cuentas estaban a punto de aprobarse".
El portavoz popular ha incidido en que la tramitación ha sido "caótica y negligente, con constantes informes desfavorables, improvisaciones de última hora, anuncios de plenos que nunca se convocaban y un final esperpéntico que deja a la ciudad sin el principal instrumento de gestión municipal".
González ha exigido también responsabilidades directas a Jaén Merece Más, afirmando que uno de los pilares fundamentales del pacto de gobierno con el PSOE era precisamente la aprobación de los presupuestos municipales. "No solo no se ha cumplido ese compromiso, sino que en todo un año no se ha conseguido absolutamente nada de lo firmado", ha denunciado.
González ha concluido afirmando que cerrar 2025 sin presupuestos demuestra que el gobierno municipal está "agotado, desorientado y sin capacidad para gestionar", y ha advertido de que "Jaén no puede permitirse más tiempo perdido", por lo que "si no saben gobernar, lo honesto es marcharse".