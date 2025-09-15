El PP-A celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla su 17 Congreso regional

Archivo - El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de archivo) - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) - El PP-A celebrará su 17 Congreso regional, de carácter ordinario, los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención, en Sevilla, ante la Junta Directiva autonómica, que es el órgano que ha tomado la decisión.

El último congreso del PP andaluz, en el que Moreno fue reelegido presidente del partido estando ya al frente de la Junta, se celebró a mediados de noviembre de 2021 en el Palacio de Congresos de Granada.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)