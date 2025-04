PP-A critica la ausencia de Sánchez del funeral del Papa Francisco: "No quiero pensar que sea por una final de fútbol"

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha recriminado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia el próximo sábado en Roma en el funeral del Papa Francisco al argumentar que "no podemos entender muy bien la ausencia de Pedro Sánchez del funeral del Papa", a quien ha calificado como "la persona más importante del mundo".

En rueda de prensa en el Parlamento, Martín se ha preguntado sobre qué otro evento pueda haber en la agenda del presidente que explique su ausencia en el acto, al que sí acudirán los Reyes de España y las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, así como el ministro Félix Bolaños.

"No sé qué es lo que tendrá tan importante que hacer Pedro Sánchez para no acudir a este funeral y no quiero imaginarme que tenga que ver con el fútbol, con finales de partidos de fútbol, que creo que coinciden con la final de la Copa del Rey que hay en Sevilla", que el sábado juegan el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.

El portavoz parlamentario del PP se ha reafirmado en calificar como "deseable y exigible" esa asistencia de Sánchez al funeral y para ello ha esgrimido los pronunciamientos de la sociedad española y andaluza en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de las cuales ha recordado que un 65% de la población se declara católica.

Martín ha considerado entonces que la presencia del presidente del Gobierno "si no es ya por respeto a la figura del Papa" debería serlo "por respeto a ese 65% de los andaluces, dato muy similar al resto de españoles, que se declaran mayoritariamente católicos", y concluir que eso "sería de obligado cumplimiento".

El portavoz del Grupo Popular ha aludido también a los intentos por que el Pleno del Parlamento apruebe este miércoles una declaración institucional sobre la figura del Papa Francisco y que, en caso de no poder conseguirlo, la alternativa sea un minuto de silencio.

Cuestionado sobre qué grupos parlamentarios muestran más reticencias a ese texto de reconocimiento de la Cámara autonómica, Martín ha apuntado que es "tanto a la derecha e izquierda" y ha pedido "no convertir en una oportunidad política" los posibles desencuentros entre los grupos con la idea de "a ver si conseguimos entre todos llegar a texto común que evite planteamientos políticos".

Martín ha afirmado que este Pleno del Parlamento "comienza marcado por el fallecimiento del Papa Francisco", mientras que ha defendido que la propuesta de su grupo al resto se caracteriza por ser "un texto absolutamente blanco que no entra en detalles que puedan molestar a un grupo, a izquierda o a derecha", para lamentar que "ni siquiera así parece que haya demasiada disposición a afirmar nada".