PP critica al Ayuntamiento de Jaén por "graves deficiencias" en el dispositivo de bus urbano durante la Semana Santa

Autobús urbano de Jaén - PP

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado al Ayuntamiento de Jaén al que ha atribuido "graves deficiencias" en el operativo de autobús urbano diseñado para la Semana Santa. Los populares han denunciado que en determinados tramos horarios los autobuses en circulación "resultaron insuficientes", lo que generó "largas esperas" para los usuarios.

El edil popular Antonio Losa ha indicado que el problema fue "especialmente significativo" en la mañana del Jueves Santo, cuando "los autobuses no recogieron pasajeros en numerosas paradas del itinerario por falta de capacidad".

"Una ciudad abierta al turismo no puede dar esta imagen", ha dicho el concejal, que ha exigido al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más que dé explicaciones por la situación generada.

Por otro lado, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha exigido "soluciones inmediatas" a los "problemas" del transporte urbano del Polígono del Valle y del Bulevar. Según el PP, en estas dos zonas los autobuses procedentes de la Universidad de Jaén "transitan repletos de pasajeros por las paradas del itinerario, lo que impide los usuarios a acceder a ellos en el horario establecido".