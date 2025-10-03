PP critica a Montero por "usar los medios institucionales para realizar una visita electoralista" a Jaén

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por "usar los medios institucionales para realizar una visita electoralista" a Jaén donde ha participado en un acto en la Diputación sobre fondos europeos.

Domínguez ha señalado en un comunicado que la visita "no es más que otra visita más de los viernes de Montero, aprovechando que es fin de semana". Se trata, según el dirigente popular, de "una visita puramente electoralista, pero, eso sí, al más puro estilo PSOE", utilizando medios institucionales, poniendo la administración pública al servicio del Partido Socialista con la única intención de rascar un puñado de votos".

Asimismo ha exigido a Montero que "estudie un poquito sobre Jaén, sobre las miserias que su Gobierno da a esta tierra, sobre los agravios que su equipo permite" porque de hacerlo, "vendría a Jaén pidiendo perdón por tanto daño que el PSOE sigue haciendo a esta tierra".

Sobre daños, el dirigente popular se ha referido a que el Ministerio de Hacienda mantenga "bloqueada" la licitación de las obras de la Ciudad de la Justicia por interés político y electoral", o que el Ministerio de Fomento "mantenga paralizada la A-32" y no hable de la A-81. También ha aludido al "daño que hace Puente Óscar Puente que no mejora las conexiones ferroviarias y permite que cientos de jiennenses sufran retrasos y averías casi a diario".

En su listado de daños y agravios, Domínguez también ha incluido que todavía no se haya empezado a construir la nueva comisaría de Jaén o lo que implica para los agricultores jiennenses la no construcción de las conducciones de la presa de Siles, ni la Cerrada de la Puerta, ni se acabe de poner en marcha la Balsa del Cadimo.

"Eso es todo lo que hace el Partido Socialista a Jaén, daño y no es de extrañar que por eso Montero venga a Jaén sin anunciarlo porque sabe que solo recibe el rechazo de los jiennenses", ha manifestado el presidente provincial del PP.