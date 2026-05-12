El PP critica que "el PSOE vuelve a tomar el pelo a los cordobeses con un nuevo anuncio sobre la N-432"

Archivo - La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva. - PP - Archivo

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este martes que "el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a tomar el pelo a los cordobeses con el anuncio realizado sobre la N-432", al considerar que "se trata únicamente de un parche y de una nueva operación de propaganda sin compromiso real con la conversión de esta carretera en autovía".

En una nota, Casanueva ha criticado que, "tras siete años de gobierno socialista, no se haya avanzado ni un solo kilómetro en la transformación de la N-432, y que ahora, a escasos días de unas elecciones andaluzas, el PSOE pretenda aparentar que habrá autovía cuando lo único que se ha anunciado es la redacción de un proyecto de 2+2 carriles en apenas 13 kilómetros entre Córdoba y Cerro Muriano".

En este sentido, la senadora popular ha recordado que "el propio Gobierno ya confirmó en el mes de marzo que la N-432 no se convertirá íntegramente en autovía, planteando en distintos tramos soluciones de 2+1 carriles y dejando además en el aire actuaciones fundamentales entre Espejo y Granada". "La licitación de esta redacción de proyecto confirma la hoja de ruta del Ejecutivo: renunciar definitivamente a una autovía completa para la N-432", ha afirmado.

Asimismo, Casanueva ha subrayado que "una autovía no puede serlo sólo en algunos tramos y dejar de serlo en otros", a la vez que ha manifestado que "el gobierno socialista ya desistió en 2023 de la evaluación ambiental del tramo entre la A-66 y Espiel, anunciando posteriormente que abordaría esa actuación a largo plazo mediante un segundo estudio informativo".

Desde el PP han reclamado al Ejecutivo central "seriedad, rigor y compromiso con la provincia", insistiendo en "la necesidad de contar con infraestructuras de alta capacidad completas, seguras y capaces de garantizar la vertebración del territorio y el desarrollo económico y social de los municipios".

"La N-432 es una de las carreteras más peligrosas de España, con un altísimo índice de siniestralidad, y su situación está frenando oportunidades y dificultando la fijación de población en muchos municipios de la provincia", ha señalado Casanueva, quien ha exigido al gobierno de Sánchez que "abandone definitivamente la política del anuncio y el engaño y presente una hoja de ruta clara y real para toda la N-432, de norte a sur de la provincia".