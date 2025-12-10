El PP denuncia "el sello de la presunta corrupción del PSOE en Maracena (Granada)" tras la imputación de la exalcaldesa

Rueda de prensa del PP tras la investigación abierta a la exalcaldesa de Maracena Berta Linares. - PP

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha exigido responsabilidades "inmediatas" tras conocerse la investigación abierta a la que fuera alcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), y ha lamentado que la localidad "vuelve a estar en los titulares por presunta corrupción".

"Algo que lamentablemente es el sello del PSOE en el municipio", ha criticado el portavoz local de la formación, Julio Pérez, en alusión a la investigación contra Linares por la concesión y apertura presuntamente irregular de una gasolinera de Maracena, "que habría funcionado sin licencia ni informes técnicos favorables".

Pérez ha recalcado que Berta Linares está contratada en el ayuntamiento como asesora por el actual alcalde, el socialista Carlos Porcel, y ha advertido de que "no se puede mirar hacia otro lado y seguir manteniendo a una investigada por delitos de tal gravedad".

"Berta Linares fue contratada como asesora en el ayuntamiento con una falta de transparencia a la que ya nos tienen acostumbrados", ha señalado. "Ante la situación judicial de la exalcaldesa, continúa el silencio de Carlos Porcel y de su secretario general, Pedro Fernández".

En una rueda de prensa en la sede provincial del PP, el portavoz ha insistido en que "los vecinos de Maracena merecen explicaciones tras los innumerables escándalos judiciales que afectan directamente a la gestión socialista", al tiempo que ha añadido que "la corrupción no puede ser normalizada, y menos cuando hablamos de un municipio con tantas deficiencias por la nefasta gestión del PSOE".

Pérez ha recalcado que "el tiempo de los socialistas al frente del ayuntamiento de Maracena está llegando a su fin". "Frente al equipo de gobierno de los escándalos y la presunta corrupción, el PP pone encima de la mesa propuestas para mejorar los servicios públicos, el bienestar y la calidad de vida de los maraceneros", ha sentenciado.