El PP denuncia "trabas" del alcalde de Jaén para acceder al expediente completo de Correos

Sede central de Correos en Jaén - CORREOS

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado las "continuas trabas" y la "obstaculización sistemática" por parte del regidor socialista para facilitarles el expediente administrativo completo correspondiente a la operación de arrendamiento del edificio de Correos para su uso como dependencias municipales.

Según ha explicado González en un comunicado, esta es la cuarta vez que el PP solicita oficialmente el expediente, que incluye el conjunto de documentos, informes, proyectos, contratos y resoluciones de la operación.

Sin embargo, el portavoz popular ha criticado que, en lugar de aportar la documentación solicitada, el alcalde se ha limitado a permitir que la oposición "ojee" el documento bajo vigilancia en las dependencias de la alcaldía.

En concreto, la propuesta de la Alcaldía pasa por que el Grupo Popular analice el documento este viernes, 26 de junio, pero "bajo un horario establecido, en una pantalla de ordenador y sin posibilidad de realizar fotocopias ni fotografías del mismo".

"No queremos echar un simple vistazo, queremos el expediente para estudiar detenidamente una operación que es sumamente sospechosa", ha aseverado González.

Asimismo, el portavoz del PP ha calificado de "incoherente" que Millán reclame consenso político en torno a este proyecto mientras "niega al PP el informe para el que pide el acuerdo". De igual modo, ha lamentado que el equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más), "sí haya facilitado el expediente a colectivos ciudadanos mientras se lo deniega a la oposición", y ha criticado que el alcalde responda de forma "agresiva y esquiva" a las peticiones de transparencia.

Desde el Grupo Popular han calificado el alquiler de la sede central de Correos como una operación "cuestionable" por diversas razones. Entre ellas, han señalado que se trata de un proyecto "sobrevenido" que no figuraba en el programa electoral socialista y que "cristaliza" en un momento en el que Leire Díez era directiva de Correos.

A ello se suma, según el PP, que la restauración del inmueble requiere una inversión "millonaria" de seis millones de euros, una cuantía que el Ayuntamiento de Jaén --al que definen como "el más endeudado de España"-- ha consignado presupuestariamente para una actuación que consideran "innecesaria".

Por último, González ha advertido de que la "renuencia" del alcalde a entregar el documento evidencia un intento de "evitar la fiscalización" del proyecto de reforma y arrendamiento.

Para el portavoz popular, se trata de una actitud "significativa" en un contexto en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado "investigan la venta delictiva de inmuebles de la sociedad estatal en diversas ciudades de España".