PP-A destaca la "vía andaluza" de Moreno que alcanza "metas imposibles" y critica la corrupción vinculada a Montero

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y por el presidente de la Diputación de Córdoba, Adolfo Molina. - PP-A

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Córdoba ha celebrado este lunes su Comité Ejecutivo Provincial, presidido por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y por el presidente de la Diputación de Córdoba, Adolfo Molina, en el que han evaluado el impacto de la "vía andaluza" de Juanma Moreno, basada en "la escucha de la sociedad cordobesa, con el objetivo de seguir avanzando y alcanzar metas que antes parecían imposibles", al tiempo que han criticado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre la que "no pasa una semana sin que tengamos un dato de corrupción".

Antes del inicio del acto, ambos han ofrecido declaraciones a los medios, destacando la "imparable evolución" que ha experimentado la provincia en los últimos años gracias al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien "ha venido poniendo en práctica, a lo largo de casi ocho años, políticas para todos los andaluces".

En este contexto, el secretario general de los populares andaluces ha recordado que los buenos datos de Córdoba son extrapolables al conjunto de la región, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido cerca de 13 puntos desde 2019, situando a Andalucía como líder en la creación de nuevas sociedades, hasta el punto de que "ocho de cada diez nuevas empresas que se crean en España son andaluzas".

Repullo ha subrayado también que los autónomos superan ya los medio millón --591.000-- en la comunidad, y que "existen indicadores que nos sitúan en camino hacia récords continuos, como los 40.000 millones de euros en exportaciones o el hecho de ser referencia en renovables e hidrógeno verde".

"NI UN DÍA SIN DATOS DE CORRUPCIÓN EN TORNO A MONTERO"

"La otra cara de la moneda es Montero", ha criticado, insistiendo en que "no pasa una semana sin que tengamos un dato de corrupción", incluso sobre personas "íntimamente relacionadas" con ella. Como ejemplo, ha mencionado al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), "que ya estaba con ella cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía".

Al hilo de lo anterior, ha aludido a la nueva querella de la Fiscalía Anticorrupción contra quien fuera el número tres de la ministra de Hacienda, "también implicado en una trama de contratos y cobro de mordidas". "Esto es lo que nos espera de Montero; esto es lo que trae a Andalucía", ha manifestado.

"No me extraña que no quiera renunciar a ese escaño, que le permite gozar de privilegios desde el punto de vista de la Justicia cuando está rodeada de tanta corrupción", ha subrayado Repullo, quien ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno "que dé explicaciones, sea transparente y respete a Andalucía".

Asimismo, ha destacado el valor del trabajo, la gestión y la vía andaluza que definen el proyecto de Juanma Moreno, así como "la confianza que en él han depositado los andaluces frente al escándalo constante de quienes pretenden devolver a Andalucía a su peor pasado".

CÓRDOBA, "MUCHO MEJOR QUE HACE SIETE AÑOS"

Por su parte, Molina ha resaltado que las medidas adoptadas por el máximo responsable del Ejecutivo andaluz hacen "que nos sintamos muy orgullosos de lo que está ocurriendo en Andalucía, gracias a Gobiernos sensatos y responsables" como los de la Junta, la Diputación o los 31 consistorios "que tiene el PP para tomar esas decisiones", en una provincia "mucho mejor de lo que era hace siete años" y que "ha dejado de perderse en pensar qué quiere ser de mayor para empezar a tomar decisiones".

Asimismo, ha subrayado que, en materia logística, la provincia está "atrayendo empresas de distintos puntos de España con el gran reto de la industria sostenible, que mejora la empleabilidad de calidad y duradera", así como la Formación Profesional (FP) casi "a la carta" para las empresas, adaptada a sus necesidades de empleo en Andalucía, tal como ha detallado el también delegado del Gobierno de Andalucía en Córdoba.

Molina ha añadido que todo ello se realiza "con el proyecto de Juanma Moreno de la vía andaluza, lo que aquí llamamos el modelo Córdoba, que consiste en trabajar de la mano de la sociedad, escuchando a la ciudadanía y siendo el partido que más se asemeja a sus anhelos y esperanzas", y ha concluido que "eso es lo que intentamos construir junto a todos y cada uno de los compañeros que este lunes nos reunimos en este comité ejecutivo".