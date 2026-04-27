El PP dice que la "ausencia" de Montero en Granada responde "a falta de argumentos para defender siete años de abandono"

Reunión del comité de camaña del PP de Granada, que coordina Jorge Saavedra. - PP GRANADA

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha asegurado que la "ausencia" en la provincia en plena precampaña de la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, responde a "la falta de argumentos para defender la gestión del Gobierno de Sánchez en Granada durante los últimos siete años".

Así lo ha manifestado Saavedra antes del inicio de la reunión del comité de campaña que los 'populares' han celebrado este lunes, donde ha enmarcado esta situación en "una forma de hacer política por parte del PSOE alejada de la realidad de los granadinos".

"Llevamos ya semanas de precampaña sin que la candidata socialista haya pisado Granada, y eso no es casualidad. Cuando uno no tiene nada que explicar ni nada que ofrecer, opta por no venir o hacerlo por la puerta de atrás", ha afirmado

Saavedra ha señalado directamente a la hasta hace unas semanas vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como "responsable de una etapa en la que la provincia de Granada ha perdido oportunidades y ha visto cómo se frenaban proyectos clave anunciados a bombo y platillo y que como todos hemos comprobado han quedado guardados en un cajón sin explicación alguna con la connivencia y el silencio de sus compañeros de filas en la provincia con el mismo modus operandi: mintiendo, dividiendo y confrontando".

"Son siete años, diez meses y 25 días de abandono por parte del Gobierno de España al que ha pertenecido, en los que Granada ha sido claramente perjudicada, empezando por un modelo de financiación autonómica que le ha restado recursos y continuando con la falta de avances en infraestructuras esenciales", ha indicado, a la vez que ha lamentado "que ahora quiera apostar por una provincia y una comunidad a la que ha dado la espalda desde Madrid".

"Los granadinos siguen sin respuestas por la falta de conexiones de alta velocidad, la conexión ferroviaria entre Motril y Granada; o la falta de inversiones para garantizar la ejecución completa de las canalizaciones de Rules. Tampoco sobre proyectos estratégicos como la AESIA, que deberían estar impulsando el desarrollo de la provincia y de la que los granadinos aún esperamos una explicación convincente", ha subrayado Saavedra.

Asimismo, ha insistido en que "la política se demuestra dando la cara y rindiendo cuentas", frente a quienes "prefieren evitar el contacto con la realidad cuando no pueden justificar su gestión". Por el contrario, Saavedra ha puesto en valor que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su Gobierno "han demostrado con hechos su compromiso con Granada, con inversiones, impulsando proyectos y demostrando que existe una forma de gobernar centrada en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

"Frente al abandono del Gobierno de España al que pertenecía la hoy candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE, en Andalucía hay un modelo que funciona, que cumple y que responde a las necesidades de los granadinos: la vía andaluza de Juanma Moreno. Nosotros sí vamos a estar en la calle, escuchando, explicando y defendiendo los intereses de esta provincia con hechos y propuestas", ha concluido el coordinador de campaña del PP de Granada.