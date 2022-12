El PP dice que "sorprende la actitud del PSOE" en el caso Infraestructuras de Córdoba que "trasciende a diez años"

CÓRDOBA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dicho este jueves que "sorprende la actitud del PSOE" tras sus críticas por el caso Infraestructuras, cuando "las cosas se están haciendo bien en un relato que trasciende a diez años y cada uno tiene que asumir muy responsablemente todos los hechos acontecidos".

Así lo ha manifestado el concejal, en declaraciones a los periodistas, apuntando que "parece ser que aquí la praxis irregular se remonta a hace diez años", si bien ha pedido "dejar trabajar a la justicia, a los servicios jurídicos del Consistorio, que lo están haciendo muy bien, y el propio juez pone de manifiesto que la colaboración con el Ayuntamiento está a un nivel excepcional".

Al respecto, ha señalado que "el Consistorio, por encargo del alcalde en su momento, tomó la determinación de posibilitar la colaboración con la Policía, que hace una magnífica labor", pero "todavía queda mucho por ver", ha aseverado, remarcando que "a los servicios jurídicos y al juez hay que dejarlos trabajar", porque "las cosas se están haciendo muy bien", ha abundado.

De este modo, Fuentes ha manifestado que "se está consiguiendo, por la forma en que se está actuando, por decisión en su día del alcalde, poner fin a un relato que se remonta a diez años", indicando que "hay que ver las pesquisas y hasta dónde llega esto".

No obstante, ha defendido "se ha cortado con una situación que era muy preocupante para la ciudad", al tiempo que ha comentado que "el PSOE tiene que saber, que para eso lleva mucho tiempo el diputado Antonio Hurtado, que presentar un escrito en el Tribunal de Cuentas, cuando está 'sub júdice', no tiene alcance alguno".

Al hilo, ha cuestionado que "esa responsabilidad contable por qué no la hace con el tema catalán", después de que este jueves se ha aprobado en el Senado "una auténtica deslealtad al Estado, que va a rebajar las penas para la malversación, porque le interesa a Sánchez", entre otros aspectos citados por el concejal.

Ante ello, cree que "hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad, con mucho sentido común y dejar que trabaje la Justicia, la Policía y los servicios jurídicos para intentar acabar con una praxis absolutamente indeseable y que hay que clarificar y poner transparencia, porque el dinero es del pueblo y hay que justificar ese dinero", de forma que "el que se lo haya llevado que pague con toda la carga de la ley", ha subrayado.

"PREOCUPAN LOS ATAJOS QUE COGE LA OPOSICIÓN"

Por otra parte, Fuentes ha dicho que "preocupan los atajos que coge la oposición", de manera que "no se puede tener la mala fe de mentir o decir las verdades a media", ha aclarado, precisando que "el PSOE ha obviado deliberadamente, que es lo trágico de la situación del PSOE, un escrito marginal del alcalde en vertical" sobre su ausencia cuando el edil David Dorado firmó como alcalde accidental el decreto para abrir una información reservada sobre el segundo caso Infraestructuras.

En este caso, el concejal ha relatado que "hay un informe que pidieron al secretario del Ayuntamiento, donde dice literalmente que 'se hace constar que en el margen izquierdo de la página número 419 del libro de ausencias de la Alcaldía Presidencia figura un decreto firmado de forma manual por el alcalde que dice: 'Teniendo que ausentarme el día 19 de noviembre de 2021 desde las 13,00 a las 16,00 horas del mismo y estando prevista asimismo la ausencia del primero, segundo y tercer teniente de alcalde, en uso de las atribuciones que confiere la normativa vigente, he resuelto que me sustituya David Dorado como teniente de alcalde del Ayuntamiento".

"A qué viene el PSOE a decir que el alcalde era yo", ha preguntado Fuentes, para apostillar que "no se han leído el asiento manual que hace el alcalde de forma vertical". "¿A dónde va el PSOE con estas prisas y con esta forma de hacer oposición?", ha cuestionado el concejal, quien ve "muy grave que se digan cosas sin que nadie tenga el más mínimo rubor o vergüenza".

Por tanto, ha pedido "un poco de vergüenza, porque las cosas no se pueden decir montando polémica y obviando que ellos estuvieron cuatro años gobernando y están criticando una cosa donde ellos eran parte de ese gobierno".

En definitiva, considera que "hay que ver el lado bueno de estas cosas, que tampoco hay que demonizar a todos los técnicos del Ayuntamiento, que lo que dice el juez es claro y está en el auto", que "resalta la colaboración muy importante del Ayuntamiento, de los servicios jurídicos y del jefe de la asesoría Miguel Aguilar para el esclarecimiento de los hechos con sus informes; la colaboración con la Policía, que fue el alcalde el que tomó la decisión; habla de que se puede remontar a diez años, que la trama, la praxis presuntamente irregular, se remontaba a épocas anteriores".

En su opinión, "por sentido común, sobre todo los grandes partidos, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad a la hora de decir estas cosas, porque eso no conduce absolutamente a nada", a lo que ha añadido que "Hurtado se ha hecho la fotografía con el escrito del Tribunal de Cuentas y el mismo día sale el auto", por lo que cree que "hay que reflexionar el papelón".

Además, ha preguntado "por qué esa inquietud no la tenía antes o qué hicieron ellos en sus cuatro años de mandato", de ahí que haya pedido "no imputar a responsables hasta que no se demuestre lo contrario". "Eso es injusto y absolutamente inmoral", ha mantenido, solicitando que "la justicia haga su labor y que toda la carga de la ley caiga sobre los responsables, pero que no se haga de esto un circo".