El PP exige saber qué liberados sindicales han sido vacunados en la Diputación de Córdoba "fuera de protocolo"

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha anunciado este jueves que su grupo solicitará que se investigue quiénes son los "liberados sindicales vacunados" contra el Covid-19 en la institución provincial "fuera de protocolo" y ha exigido "responsabilidades" por ello.

En rueda de prensa en la sede del PP de Priego de Córdoba, municipio del que es alcaldesa Ceballos, ha avisado que su grupo también reclamará "que se tomen medidas disciplinarias con este personal", pues, "de la misma manera que otras personas con nombres y apellidos han salido a luz pública tras haberse vacunado fuera de protocolo y han dimitido de sus cargos, en este caso los cordobeses puedan conocer qué liberados sindicales se han saltado el protocolo de vacunación y exigimos las mismas obligaciones que al resto, su dimisión".

Ceballos ha explicado que el PP ha adoptado esta postura tras la información que le ha facilitado la propia Diputación, tras solicitársela, y en la que se aclara que en el Centro para Discapacitados Psíquicos de Alcolea "han sido vacunados 55 residentes y 159 trabajadores pertenecientes al centro, incluidos los contratados por sustitución de vacaciones", junto a "12 trabajadores de otros servicios de Diputación y a seis trabajadores de otras empresas, y dentro de ese personal hay representantes sindicales con liberación plena".

Ante ello, Ceballos ha dicho que en el PP no pueden "admitir que sucedan estos hechos en este momento, con una situación muy difícil de falta de vacunas para la población que más lo necesita y que está dentro de la estrategia nacional de vacunación".

En este sentido, ha recordado que "existen protocolos de vacunación a nivel nacional y autonómico muy específicos, que priorizan a las personas de mayor riesgo, y no podemos entender como un liberado sindical que no realiza ninguna función directa con esos dependientes del centro de Alcolea pueden saltarse todas al directrices y vacunarse a costa de otras muchas personas que siguen esperando su turno". Por ello, el PP va a exigir "explicaciones y responsabilidades" al gobierno provincial de PSOE e IU, para que "hechos como estos no vuelvan a ocurrir".

Ceballos ha añadido que "hemos tenido que ver como varios alcaldes socialistas de la provincia de Córdoba han sido vacunos fuera de protocolo, y como su partido a nivel nacional les ha pedido la dimisión y que no han respondido a esta esta petición, cosa que es muy lamentable; estos alcaldes deben dimitir de sus cargos, se han aprovechado de la situación que tienen para vacunarse saltándose todos los protocolos".

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Por otro lado, Ceballos ha anunciado que su grupo llevará al próximo Pleno de la Diputación una proposición para crear una programa de ayuda contra la despoblación mediante la implantación de cajeros automáticos en municipios menores, entidades locales autónomas (ELA) y aldeas de la provincia de Córdoba.

Entiende el PP que la medida es necesaria, ya que, según el Banco de España, desde 2008 en Andalucía se han perdido 2.550 sucursales bancarias, y más de 14.000 personas que viven en diez municipios de la provincia de Córdoba no tienen acceso en su entorno a un cajero automático, ni a una oficina de su entidad financiera. Entre 2008 y 2016 en la provincia de Córdoba han cerrado 200 oficinas y sucursales de entidades financieras, pasando de casi 700 a 498 y siguen desapareciendo.

Por ello, el PP propone la creación de un programa de ayudas para pequeños municipios, ELA y aldeas de la provincia sin servicios financieros, para que concierten la instalación de un cajero automático con entidades financieras, cajeros multiservicio u otra modalidad permitida por la Ley, cuya finalidad sea financiar los gastos de su instalación y mantenimiento, comenzando en el presente año 2021, y que también la Diputación cierre un acuerdo genérico para instalar cajeros multiservicio en los municipios afectados.