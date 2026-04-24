PP ganaría en Córdoba con 5-6 diputados ante 3-4 de PSOE, 1-2 de Vox, 1 de Por Andalucía y 0-1 de Adelante, según el CIS

Archivo - Urnas con las papeletas donde los andaluces ejercen su derecho al voto durante el día de las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría en la provincia de Córdoba las elecciones andaluzas del día 17 de mayo con el 36,2 por ciento de los votos, con entre cinco y seis parlamentarios y una ventaja de 14 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 22,2 por ciento de los sufragios, con entre tres y cuatro parlamentarios, según el estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes, 24 de abril, por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral.

Así se recoge en la encuesta, consultada por Europa Press, que de cara a los comicios autonómicos ha publicado el referido organismo, según el cual la provincia también tendría representantes en la Cámara autonómica de Vox, con entre uno y dos parlamentarios, con el 9,1 por ciento de los votos; Por Andalucía, con un parlamentario y el 9,2 por ciento de los votos, y Adelante Andalucía, con el siete por ciento, que en parlamentarios se traduciría entre cero y uno.

Tras ellos, se quedarían Se Acabó La Fiesta (SALF), con el 1,2 por ciento del voto, y otros partidos, con el uno por ciento. Los votos en blanco y nulo serían del 0,7 por ciento, respectivamente, mientras que la abstención, del 1,1 por ciento. Además, en la encuesta del CIS se refleja que el 10,4 por ciento no sabe a quién votar y el 1,3 por ciento no contesta.

Al respecto, en esta legislatura que ahora acaba en la Cámara regional la representación por la provincia cordobesa es de siete parlamentarios por el PP, tres por el PSOE, uno de Vox y uno de Por Andalucía.