El PP de Granada arranca la campaña andaluza reivindicando la "fortaleza y estabilidad" del proyecto de Moreno

La cabeza de lista del PP de Granada, Rocío Díaz, durante su intervención en el acto de apertura de campaña electoral por el 17M. - PP GRANADA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Granada ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas en un acto celebrado en la sede provincial de la formación reivindicado la "fortaleza" de un proyecto "centrado en las personas, en la estabilidad y en dar respuestas reales a las necesidades de los granadinos".

Así se ha referido el presidente provincial, Francis Rodríguez, que ha señalado que los populares inician esta campaña "con ilusión, con ganas y con el mejor candidato, Juanma Moreno, que representa estabilidad, moderación y una forma de gobernar cercana".

Rodríguez ha destacado que Andalucía cuenta con "un gobierno que escucha, que cumple, que da soluciones", frente a "otros instalados en el ruido, la confrontación y los líos". En este sentido, ha incidido en que su objetivo es "seguir consolidando un modelo que genera confianza, seguridad y oportunidades", al tiempo que ha advertido de que "no hay nada ganado y es fundamental que los granadinos sean conscientes de lo que nos jugamos".

Asimismo, ha puesto en valor "frente al ruido, estabilidad con un modelo que funciona y que da resultados: el modelo y la vía andaluza que representa Moreno". "El 17 de mayo decidimos entre seguir avanzando con estabilidad y gestión o instalarnos en el lío", ha afirmado.

En la misma línea, el presidente provincial ha asegurado que "el PP va a hacer una campaña en la calle, escuchando a los vecinos, explicando nuestro proyecto y defendiendo una forma de gobernar útil y eficaz" con una candidatura granadina "comprometida" con la provincia liderada por Rocío Díaz con representación de todas y cada una de las comarcas de Granada.

"Moreno ha demostrado que otra forma de gobernar es posible, basada en la moderación, el diálogo y los resultados, y ese es el objetivo al que aspiramos a partir del próximo 17 de mayo", ha apostillado.

Por su parte, la cabeza de lista del PP de Granada, Rocío Díaz, ha asegurado que afronta esta cita electoral con el objetivo de" trabajar por Granada y acompañada del mejor equipo posible para seguir construyendo una Andalucía libre, fuerte y sin manos atadas". "Arrancamos esta campaña con energía y con determinación; vamos a recorrer cada rincón, a escuchar, a proponer y a sumar, porque esto no va de siglas, sino de personas", ha señalado.

"Andalucía ha cambiado, hoy tenemos un gobierno que apuesta por la estabilidad, por la seriedad y por la gestión: un gobierno liderado por nuestro presidente, Juanma Moreno, que ha demostrado que otra forma de hacer política es posible, que se pude avanzar sin confrontación, que se puede crecer sin generar incertidumbre y que se puede gestionar mejor con menos ruido".

Díaz ha destacado que "el Gobierno de Moreno destina este año a nuestra provincia 551 millones de euros en los presupuestos, una cifra récord nunca vista que supone 27 millones de euros más que en 2025". "Hoy hay proyectos en marcha, inversiones reales y decisiones que se toman pensando en los granadinos con hechos como el Plan Alhambra, la ampliación sur del Metro de Granada, las nuevas infraestructuras sanitarias y educativas, la Ciudad de la Justicia o el impulso a la inteligencia artificial o el proyecto del Ifmif-Dones", ha detallado la candidata.

En este contexto, ha hecho hincapié en que "tenemos un equipo extraordinario que se va a dejar la piel para que el mensaje de Juanma Moreno llegue a cada rincón de la provincia, porque entendemos la política desde la cercanía, desde el trabajo y el compromiso con nuestra tierra". "Lo mejor de Granada no es lo que ya es, es lo que puede llegar a ser, y lo vamos a hacer juntos", ha señalado antes de concluir que "somos el mejor partido, somos la mejor opción y lo que Granada y Andalucía necesita".

En el acto, también ha participado la popular Marifrán Carazo que ha subrayado la necesidad de seguir avanzando en Andalucía desde "la estabilidad, la moderación y el sentido común", poniendo en valor el liderazgo del Moreno como "garantía de un modelo de gobierno para todos los andaluces, lejos del ruido y de los líos". En este sentido, ha señalado que "Andalucía vive un momento de progreso que no se puede detener" y ha defendido la importancia de consolidar ese camino con "una mayoría suficiente que permita seguir avanzando con serenidad, sin bloqueos y pensando en el conjunto de los ciudadanos".

Carazo ha destacado también la contribución de Granada a ese "avance" del conjunto de Andalucía, poniendo en valor la colaboración institucional con la Junta en proyectos estratégicos en vivienda, movilidad, patrimonio e innovación, "que hoy son una realidad y que están mejorando la vida de los granadinos".

Por último, ha resaltado la "fortaleza" de la candidatura granadina al Parlamento andaluz, encabezada por Rocío Díaz, "una mujer que ha demostrado su capacidad de gestión y su compromiso firme con los intereses de Granada", junto a un equipo "preparado y representativo de toda la provincia", en el que también ha destacado el papel de Manuel Francisco García en la defensa de la capital.

