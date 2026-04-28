PP insta a la Diputación de Jaén a reactivar los proyectos pendientes en Martos y comarca

Encuentro comarcal del PP en Martos - PP

MARTOS (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El grupo del PP en la Administración provincial ha instado al equipo de gobierno socialista de la Diputación de Jaén a abandonar el "enclaustramiento" del Palacio Provincial para conocer la realidad de Martos (Jaén) y comarca y así reactivar los proyectos pendientes.

"Este grupo va a seguir trasladando al pleno la voz de los jiennenses", ha dicho el portavoz popular, Luis Mariano Camacho, que ha indicado que el PP mantiene el "pie en tierra" en cada territorio para ofrecer soluciones frente a una administración provincial que "ignora las demandas vecinales".

En la misma línea, la diputada provincial María Jesús Arrabal ha detallado las carencias que sufre la comarca en materia de infraestructuras dependientes de la Diputación.

Así, ha calificado de "prioritario" el arreglo de la carretera entre Villardompardo y Torredonjimeno-El Carpio, la JA-3400, además de la JA-3414 por "el peligro real que supone su actual estado". Asimismo, ha lamentado que el punto de acopio de Jamilena continúe a día de hoy paralizado y sin poder ser usado por los vecinos.

Frente a esta situación, Arrabal ha destacado el "compromiso real" del Gobierno de Juanma Moreno con los marteños. "La Junta sí cumple y apuesta por nuestro territorio con hechos y presupuestos", ha afirmado, aludiendo a la licitación de 40 millones de euros para la Autovía del Olivar (A-316), los 22 millones en planes de empleo y el millón de euros para reparar caminos rurales.

Finalmente, la diputada se ha referido también al tercer equipo de urgencias o la construcción del centro de salud, tras 15 años de espera. "La única vía de crecimiento para nuestra comarca es el modelo de gestión eficaz y la mayoría estable de Juanma Moreno", ha concluido la diputada popular.