El PP de Jaén acompaña a los vecinos del Puente Jontoya y Puente Nuevo en sus respectivas fiestas de barrio

Representantes del PP de Jaén en las fiestas de Puente Nuevo. - PP DE JAÉN

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén acompañaron este viernes a los vecinos del Puente Jontoya y del Puente Nuevo en la celebración de sus fiestas de barrio, compartiendo una jornada de convivencia con sus asociaciones vecinales y con "numerosos residentes".

En el Puente Jontoya, los representantes del Grupo Popular fueron recibidos por la Asociación de Vecinos Juntos Ya y asistieron al pregón ofrecido por Nuria Colmenero, vecina vinculada al barrio y comprometida con su entorno.

Posteriormente, en Puente Nuevo, participaron también en los actos organizados por la Asociación de Vecinos Entre Ríos, donde fueron recibidos por sus representantes y disfrutaron del pregón pronunciado por Juan Antonio Garzón y Juana Siera, vecinos igualmente implicados en la vida del barrio.

Desde el Grupo Popular han destacado la importancia de respaldar estas fiestas, que "mantienen vivo el espíritu de barrio, refuerzan la convivencia y ponen en valor el trabajo callado de tantos vecinos y asociaciones que durante todo el año se implican para mejorar su entorno".