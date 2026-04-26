El PP de Jaén afea más suciedad en las calles y exige al alcalde medidas para mejorar limpieza los excrementos caninos

Consecuencia de excrementos caninos. - PP DE JAÉN

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, que adopte medidas para extremar la limpieza de los excrementos de los perros, un problema "que afecta a la totalidad de los barrios de la capital". De este modo, la concejal Maribel López ha solicitado al regidor que asuma su responsabilidad y no se escude en la "falta de civismo de determinados propietarios de mascotas".

"El equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más no debe responsabilizar exclusivamente al ciudadano, que es lo que hace, sino que tiene que poner cuantos medios sean necesarios para resolver la situación", ha expuesto la edil, quien ha puntualizado que la mayoría de los dueños de perros cumple con las normas que estipulan que deben de recoger los excrementos de sus animales, según ha concretado la formación en una nota.

Asimismo, López ha concretado que durante la etapa de gobierno del PP a la Concejalía de Participación Ciudadana desarrolló campañas en este sentido. Así, el Ayuntamiento repartió 2.000 bolsas para diluir agua en las micciones de los canes. Esta medida se incluía en una campaña de carácter transversal que implicaba, entre otras, a las áreas de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Bienestar Animal.

En esta línea, ha precisado que la campaña tenía un doble objetivo, concienciar y, por otra, facilitar la recogida de excrementos. Las destinatarias principales eran las asociaciones de vecinos, a las que, además de exponerles las normas de comportamiento e informarles de las sanciones por el incumplimiento de las ordenanzas, se les hizo entrega por parte del Consistorio de material para propiciar la limpieza.

Según han valorado, la campaña desarrollada por el Grupo Popular en el marco de su mandato "fue mucho más completa" que la que lleva a cabo el equipo de gobierno actual, que se reduce a un bando y a dos acciones concretas en sendas zonas de Jaén. En este sentido, la concejal ha pedido a Millán que amplíe el programa al conjunto del casco urbano, dado que las quejas "provienen de todas las zonas".

Así, López ha incidido en que la "falta de reacción" del equipo de gobierno en materia de limpieza perjudica al conjunto de la ciudadanía, cuyos colectivos exigen soluciones. Al respecto, la edil ha aclarado que, además del PP, son las asociaciones de vecinos las que recriminan que la ciudad está cada vez más sucia, por lo que urge a PSOE y Jaén Merece Más a que apliquen medidas "barrio a barrio".