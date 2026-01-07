El PP de Jaén afea el "oscurantismo" del gobierno local al "negar" el acceso al informe de Hacienda sobre el presupuesto

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén José María Álvarez. - PP - Archivo

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este miércoles "la grave falta de transparencia y el oscurantismo deliberado" del equipo de gobierno (PSOE-JM+) "al negar a la oposición el acceso al informe" del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto municipal.

Así lo ha indicado en una nota el concejal José María Álvarez, quien ha explicado que esa negativa se produce "pese a haber sido solicitado por escrito el pasado lunes y pese a que el propio equipo de gobierno ha anunciado públicamente que dicho informe ya ha sido recibido".

Ha señalado que esta forma de actuar no solo obstaculiza la labor de la oposición, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía de Jaén a contar con un Ayuntamiento transparente y con un control democrático efectivo. "Sin información no hay fiscalización, y sin fiscalización no hay democracia", ha apostillado.

El edil ha criticado la forma de actuar del alcalde, Julio Millán, "a oscuras, ocultando información relevante y pretendiendo sacar adelante documentos de enorme trascendencia sin permitir un análisis mínimo" por parte de la oposición.

"Estamos hablando del presupuesto que va a regir la vida de todos los jiennenses, y lo quieren aprobar sin que sepamos cuáles son los condicionantes que impone Hacienda para su validación", ha dicho sobre unas cuentas que vendrían a sustituir a las de 2017, que han llegado prorrogadas hasta la actualidad.

Ha apuntado que el PP "tiene constancia de que el informe contiene importantes condicionantes" para la aprobación definitiva del presupuesto, "lo que hace aún más grave que el equipo de Gobierno esté ocultando deliberadamente su contenido". De ahí que haya ha exigido el cese inmediato de la "obstaculización de la labor de oposición", recordando que la transparencia no es una concesión política, sino una obligación democrática.

A su juicio, además, el presupuesto "no cumple los requisitos necesarios", de modo que su grupo "no permitirá que un documento ilegal, que puede condicionar gravemente el futuro económico de Jaén, salga adelante mediante acuerdos opacos y pactos en los bajos fondos".

En este sentido, ha considerado que el alcalde "pretende sacar adelante el presupuesto más pendiente de satisfacer intereses políticos del PSOE que de defender los intereses de Jaén, utilizando a la ciudad como moneda de cambio en acuerdos ajenos a la voluntad de los jiennenses".