El PP de Jaén celebra que la Banda Municipal de Música participe de nuevo en las fiestas de barrio

La concejal Maribel López. - PP DE JAÉN

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén expresa su satisfacción por la rectificación del alcalde, Julio Millán, que ha motivado que la Banda Municipal de Música participe de nuevo en las fiestas de barrio. Así, la concejal Maribel López ha relacionado el cambio de opinión del regidor socialista con la "crítica constructiva" que ha realizado el PP para propiciar el retorno.

"Queda demostrado que merece la pena hacer una oposición seria, responsable e involucrada con el interés general de los vecinos", ha expuesto López, según una nota remitida por la formación. De este modo, ha recalcado que desde el primer momento el PP recriminó el "sinsentido" de la decisión del alcalde de negar la presencia de las Banda Municipal de Música en las verbenas de los barrios.

Tal y como ha concretado la formación, la decisión del regidor "perjudicó no solamente a las asociaciones, de vecinos, impulsoras de las fiestas de barrio, sino también al conjunto de la ciudadanía", destinataria última de las actividades. "Nosotros denunciamos esta arbitrariedad y exigimos al equipo de gobierno que rectificara. Lo ha hecho y eso es una buena noticia para todos los jiennenses", han agregado.

Respecto a las fechas, la Banda Municipal de Música de Jaén volverá a estar presente en las fiestas de los barrios que se celebran en julio. "Con independencia del nombre con que el equipo de gobierno denomine a esta iniciativa o la fórmula que utilicen para presentarla, lo que cuenta es que es que se ha recuperado un servicio ciudadano que nunca tuvo que desaparecer", ha agregado la concejal.

Para la concejal, el Consistorio tiene que "respaldar a la Banda, fomentar los conciertos y fijar un calendario para que tenga en presencia en las fiestas de barrio". Si escoge esta opción "contará con el apoyo del PP", en cuya labor de oposición "encaja la propuesta, la denuncia y también la celebración de la rectificación, como la que acaba de hacer el equipo de gobierno".

En suma, López ha especificado que la Banda, además de ofrecer conciertos, es una "parte relevante de la identidad de la capital". En este sentido hace hincapié en la "estrecha relación" de Jaén con la música, cimentada tanto en el acervo cultural como la infraestructura. Respecto a esta, la edil ha aludido a la "gran importancia" del Conservatorio Superior recién construido por la Junta de Andalucía.