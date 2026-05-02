El PP de Jaén celebra la "rápida y eficaz" respuesta del Gobierno de Moreno con obras de emergencia tras borrascas

Actuaciones en la A-6075 de Villanueva de la Reina (Jaén). - PP DE JAÉN

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular de Jaén y candidata al Parlamento andaluz, Elena González, ha puesto en valor la "rápida y eficaz" respuesta del Gobierno de Juanma Moreno tras el tren de borrascas del pasado mes de febrero.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, González ha destacado la agilidad de la Consejería de Fomento al activar el plan 'Andalucía Actúa', que moviliza cerca de 40 millones de euros para obras de emergencia en toda la comunidad.

"Frente a quienes intentan negar la evidencia o engañar a los jiennenses, los hechos demuestran que el Gobierno del cambio cumple", ha subrayado González tras comprobar el estado de las actuaciones. En concreto, se ha referido a la reparación de urgencia en la A-6075, en Villanueva de la Reina, donde la crecida del río Guadalquivir destruyó la obra de drenaje.

Asimismo, la dirigente popular ha detallado que los trabajos ya han concluido en este punto, dentro de una primera actuación en esta carretera, "pero no se va a quedar ahí, sino que se van a acometer más actuaciones a lo largo de la A-6075".

En contexto, esta primera fase se han reparado los daños y además se ha ampliado la capacidad del tubo de drenaje para darle mayor capacidad y construido escolleras de protección bajo estrictos criterios técnicos.

"Es la demostración palpable del compromiso de Juanma Moreno con la seguridad vial de nuestra provincia", ha señalado, avanzando que se ejecutarán además otras intervenciones en la vía para aportar "soluciones definitivas" ante futuras crecidas del río.

"Lo que queremos trasladar al municipio de Villanueva y a sus vecinos es que lejos de los mensajes de abandono de los socialistas, el PP cuando gobierna da respuesta rápida a los problemas, y siempre con criterios técnicos", ha concretado González.

En esta línea, ha considerado como "irónico" que los socialistas critiquen mientras mantienen en un estado de "absoluto abandono" las carreteras "de su propia titularidad en la provincia de Jaén, desde la mayoría de las vías de Diputación a incluso autovías y carreteras del Gobierno de España".

Finalmente, la popular ha sentenciado que la gestión de la Junta es la "garantía" de que los municipios no queden desatendidos ante las inclemencias meteorológicas, "priorizando siempre la inversión donde más se necesita".