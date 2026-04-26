El PP de Jaén critica que el alcalde aplauda la propuesta de Zapatero de mejorar la financiación de Cataluña

Archivo - Jaén.- El PP señala que el presupuesto para 2026 "reduce el gasto" para conservación de vías e instalaciones deportivas - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha calificado este pasado sábado de "escandaloso" que el alcalde, Julio Millán, aplauda la propuesta del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de mejorar la financiación de Cataluña. Así, el portavoz, Agustín González, ha lamentado que el regidor socialista no haya cuestionado la medida planteada en un mitin celebrado en la capital.

Según ha planteado la formación política en una nota, el hecho de que la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero "propiciara los aplausos de la dirigencia socialista presente en el acto evidencia que el alcalde sitúa los intereses de su partido por encima de la ciudad que gobierna".

De otro modo, ha expuesto Agustín González, habría expresado su disconformidad, "ya que un privilegio es siempre el anverso de una discriminación". Así, ha afirmado que la "actitud cómplice" del alcalde con la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero es, a su juicio, "tanto más grave cuanto que rige un ciudad marginada por el Gobierno central socialista".

Además, el portavoz popular ha aclarado al respecto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza conectar a la capital con Madrid con trenes de alta velocidad y escatima la inversión para construir la nueva comisaría de la Policía Nacional.

Por ello, Agustín González ha conminado a Julio Millán a que rechace públicamente los privilegios de financiación que el expresidente socialista del Gobierno propone para una de las comunidades autónomas más ricas de España.

De hecho, ha argumentado que el alcalde debe de exigir inversiones y denunciar que el reparto asimétrico perjudicaría a Jaén, una ciudad con escasa financiación de la Administración socialista.

"En vez aplaudir la propuesta de Rodríguez Zapatero para que el Estado le dé más dinero a Cataluña lo que tiene que hacer Julio Millán es utilizar las manos para ponerse a trabajar por su tierra", ha precisado el portavoz popular, quien advierte de que la actitud servil del alcalde respecto a Pedro Sánchez "afecta no sólo al futuro de la capital sino también a dignidad de los jiennenses.