PSOE promete reforzar la salud mental en Andalucía y denuncia el aumento de suicidios y la "falta" de inversión

La candidata número tres del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Mª Ángeles Prieto. - PSOE GRANADA

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Mª Ángeles Prieto, ha afirmado que, cuando la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, llegue al Gobierno andaluz, "reforzará la atención a la salud mental para poner fin a la falta de inversión y a las promesas incumplidas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en los últimos años".

Antes de mantener un encuentro con asociaciones para abordar necesidades del sector y presentar las propuestas del PSOE en esta materia, Prieto ha lamentado que Andalucía "encabece las cifras de suicidios en España".

La dirigente socialista ha señalado que en la comunidad se registra un caso cada 14 horas y ha advertido del "deterioro" y la situación "crítica" de la Atención Primaria, a la que ha acusado de ser, en muchos casos, "incapaz de responder a las señales de alarma" de personas que acuden con este tipo de problemas, que representan entre el 5% y el 10% del total de usuarios.

"No podemos permanecer ajenos a esta tragedia silenciosa", ha remarcado para lamentar que en Andalucía cuenta con "la mitad de profesionales que la media del resto de comunidades autónomas, las ratios más bajas que la media de autonomías y tres veces menos profesionales que en Europa".

Así, ha asegurado que "de los 300 psicólogos que prometió Moreno, faltan más de 200. Solo hay 25 orientadores de bienestar emocional para abordar este problema en un total de 7.000 los centros educativos".

"Hay planes que no se implementan y llevan anunciando medidas que las propias asociaciones implicadas en esta temática desconocen", ha censurado para recordar que el PSOE planteó en el Parlamento andaluz que se movilizaran doce millones de euros para "desarrollar medidas eficaces y prevenir esta tragedia del suicidio y el PP lo rechazó".

Prieto ha denunciado que la salud mental sea la "gran olvidada" de Moreno, señalando que Andalucía posee "una listas de espera de meses para una primera consulta y muchos meses más para las revisiones". "Si un granadino no tiene recursos para acceder a terapias privadas, vive en el más absoluto abandono", ha apostillado.

Así lo refleja el libro 'Más de once vidas' de Joan Carles March, a cuya presentación en la Feria del Libro de Granada asiste Prieto este domingo. Una obra que recoge testimonios e historias reales de 20 familias, y también de profesionales que ayuda a entender esta realidad. Entre sus páginas, destacan expresiones como las de una madre que asegura "estar arruinada al no poder pagar más, pero vendería hasta mi alma para ayudar a mi hijo".

"El silencio ante este fenómeno no es una opción", ha subrayado la socialista que ha detallado que se trata de la primera causa de muerte externa en jóvenes por encima de los accidentes de tráfico. Además, afecta a personas mayores y vulnerables, especialmente en entornos rurales.

Por último, ha remarcado el "compromiso" del proyecto socialista con las asociaciones vinculadas a la salud mental y con las y los pacientes y sus familias que precisan de recursos públicos para "poder afrontar esta situación a fin de mejorar sus vidas. A partir del 17 de mayo, Montero garantizará esa atención".

