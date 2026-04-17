El PP de Jaén destaca el compromiso de Juanma Moreno en el proyecto de reforma del consultorio de Rus

La candidata del PP de Jaén al Parlamento andaluz, Catalina García, en Rus. - PP DE JAÉN

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Jaén al Parlamento andaluz, Catalina García, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno andaluz para reformar el consultorio de Rus. Una demanda de los ruseños que "será una realidad porque Juanma Moreno cumple con su palabra, cumple con Jaén y cumple con Rus".

Según ha recogido la formación política en una nota, se trata de un proyecto de reforma muy importante para el municipio que entendió y asumió el Gobierno andaluz y por eso lo incluyó en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030. La licitación para la redacción del proyecto, que ha tenido una inversión de cerca de 100.000 euros, se encuentra en fase de tramitación por lo que "está más cerca de ser una realidad".

A su juicio, supone "una demostración más de que Juanma Moreno gobierna para todos los jiennenses, vivan donde vivan". Asimismo, el PP ha destacado que "tras 40 años en los que había ciudadanos de primera y de segunda, el Gobierno de Juanma Moreno ha trabajado siempre para todos".

Además, la sanidad ha sido y será una prioridad para el Partido Popular, ha aseverado García, y por eso, con esta reforma integral "se dignifica la atención sanitaria en Rus y se cumple con los profesionales sanitarios a los que queremos agradecer su gran labor".

La actuación proyectada contempla una reforma integral de las actuales instalaciones, de modo que los ruseños contarán con un consultorio moderno, con amplias salas de espera, una sala de pediatría independiente, urgencias y emergencias, sala de curas, cirugía menor y pruebas diagnósticas, etcétera.

En definitiva, ha incidido la candidata 'popular' en que la ampliación y reforma del consultorio local de Rus constituye una actuación "estratégica" para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el municipio y reforzar la sanidad pública en el medio rural.