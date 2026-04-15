El PP de Jaén destaca el "gran avance" en la A-306 Torredonjimeno-El Carpio gracias a una inversión de casi 18 millones

La secretaria general del PP y candidata al Parlamento andaluz, Elena González. Imagen de archivo. - PP

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Jaén ha destacado este miércoles el "gran avance" del Gobierno de Juanma Moreno en la "mejorar" la A-306 Torredonjimeno-El Carpio, cuya conservación "fue prácticamente nula durante los gobiernos socialistas y que poco a poco, gracias a la inversión de cerca de 18 millones de euros, a lo que habrá que sumar futuras inversiones, va convirtiéndose en una carretera más segura para los usuarios y con mayor capacidad".

Así lo ha destacado la secretaria general del PP de Jaén y candidata al Parlamento andaluz, Elena González, quien ha asegurado que el PP "no renuncia a su conversión en autovía pero ante la realidad encontrada en 2019 con un proyecto guardado en los cajones, en lugar de dar la espalda a los jiennenses y cordobeses que circulan por la A-306, se consensuó un proyecto que aceptaron en su día los alcaldes de Jaén y Córdoba de la Plataforma en Defensa de la A-306 como primer paso para su futura conversión en autovía".

Ante la protesta que ha tenido lugar este miércoles con una recogida de firmas, González ha declarado que desde la formación respetan "la libertad que forma parte de nuestros valores", al tiempo que ha señalado que ofrecerán "como siempre mano tendida y diálogo, que es lo que ha hecho siempre la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, para buscar soluciones".

En este contexto, ha destacado que fruto de ese diálogo son "las mejoras que se han realizado y que se seguirán ejecutando con la idea de poder utilizarlas en la conversión de la carretera, es decir, son totalmente compatibles y aprovechables en la posterior construcción de la autovía".

En este sentido, ha valorado los últimos pasos dados como la licitación por unos 800.000 euros de dos contratos de redacción de los proyectos de reforma integral de los 42 kilómetros de la A-306 en los que "se van a intervenir ahora y que se suma a la ya ejecutada en otros 15 kilómetros de esta vía" y que, según la dirigente popular, "ha traído consigo una reducción de la accidentabilidad en este tramo".

"Todo eso partiendo de 40 años de promesas incumplidas del PSOE, pues mientras ellos se dedicaban a engañar, el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido en solo 7 años más de 18 millones de euros en la A-306 para transformar esta carretera", ha subrayado, destacando "la mayor inversión de la historia en esta vía que seguirá siendo prioridad para nosotros".