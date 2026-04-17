El PP de Jaén reafirma su compromiso con la caza como motor económico del mundo rural

El Partido Popular de Jaén en Baeza en un encuentro de trabajo con representantes de la Federación Andaluza de Caza (FAC). - PP DE JAÉN

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha mantenido este viernes en Baeza un encuentro de trabajo con representantes de la Federación Andaluza de Caza (FAC), en el que los candidatos al Parlamento andaluz, entre ellos Catalina García y el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, han reafirmado el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con un "sector clave para el futuro del medio rural y para miles de familias jiennenses".

Y es que "para nosotros los cazadores son esas herramientas imprescindibles y necesarias a las que durante mucho tiempo se las ha denostado, pero que realizan una labor fundamental para el mantenimiento de ecosistemas", la conservación de los hábitats y al control sanitario de enfermedades, ha dicho García, según recogido la formación en una nota.

"La caza bien gestionada es una aliada de la sostenibilidad", ha subrayado. Durante el encuentro, los 'populares' han puesto en valor la aprobación del Decreto-ley 2/2026, de 11 de marzo, que introduce medidas administrativas y fiscales "urgentes" para implantar las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para fomentar la actividad cinegética en Andalucía.

Una norma que, según han explicado, "responde a una necesidad inmediata del sector, garantiza igualdad de tasas con otras comunidades y sitúa a Andalucía a la vanguardia de la cooperación interterritorial". Fruto de tres años de trabajo con la FAC elimina además trabas burocráticas, aporta mayor seguridad jurídica, suprime limitaciones históricas y ordena la gestión de montes públicos.

La candidata 'popular' ha destacado que esta norma es un paso más dentro de la profunda transformación que vive la política cinegética andaluza desde 2019, con avances como la digitalización de procedimientos, la mejora de la sanidad animal, el impulso al relevo generacional y la integración de la actividad cinegética en las políticas de conservación de la biodiversidad.

La actividad cinegética, ha recordado, genera más de 45.000 empleos en Andalucía, mueve más de 71 millones de euros directos y alcanza 3.500 millones de impacto indirecto, con especial relevancia en Jaén, la provincia con mayor superficie dedicada a la caza.

Para muchos municipios, la caza y la pesca son la vía para mantenerse vivos y frenar la despoblación. "Hablamos de empleo, de fijación de población y de oportunidades reales para nuestros pueblos", ha afirmado.

"Tras años de abandono", el Gobierno de Juanma Moreno ha devuelto al sector la interlocución, la planificación y la seguridad jurídica que durante años faltaron, cumpliendo ya más del 70% del Pacto Andaluz por la Caza y desplegando el Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033, ha explicado el Grupo Popular. "La actividad cinegética bien gestionada siga siendo sinónimo de prosperidad, futuro y sostenibilidad", ha concluido.