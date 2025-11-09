El PP de Jaén sostiene que el Ayuntamiento ha perdido casi 300.000 euros por "no justificar una subvención"

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP del Ayuntamiento de Jaén ha declarado que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más ha perdido más de 290.000 euros por la "falta de justificación de una subvención concedida al Consistorio de la capital por la Junta de Andalucía en el marco de la inversión territorial integrada (ITI)", una cantidad que se detrae "de los dos millones otorgados para la mejora del entorno urbano de la Catedral y su conjunto histórico".

Según ha detallado la formación en una nota, la viceportavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno, ha achacado "a la ineficacia del alcalde, Julio Millán", la resolución de la Administración autonómica que detrae esta cifra por el incumplimiento de la norma que regula las subvenciones. Asimismo, ha aclarado que el regidor "sólo ha justificado una inversión de alrededor de 1,7 millones del total concedido por la Junta de Andalucía".

Al hilo, para Moreno, la pérdida parcial de la subvención, además de "evidenciar la incompetencia del alcalde socialista en materia económica", pone "en riesgo" la declaración de la Catedral como patrimonio de la humanidad.

Por ello, la viceportavoz ha afirmado al respecto que el dinero que "no ha sido justificado" y que, en consecuencia, no percibirá el Ayuntamiento de la Jaén, tiene como objetivo "financiar proyectos relacionados con la mejora del entorno de la Seo". En relación, en el ámbito de la ITI, la ineficacia del alcalde no se circunscribe a esta subvención.

En este sentido, ha precisado que el PP, durante su etapa al frente del Ayuntamiento, tuvo que trabajar "duro, bien y deprisa" para ejecutar en menos de medio año "numerosos y relevantes proyectos" financiados por la Unión Europea, y ha concretado al respecto que Julio Millán dejó "varios de ellos inconclusos y otros directamente sin comenzar", lo que supuso "la pérdida de la financiación de millones de euros".

Por ello, Moreno ha advertido que "si seguimos por este camino, Jaén corre el riesgo de perder aún más recursos económicos que son fundamentales para su desarrollo", quien expone que la estrategia política del Consistorio "no debe fundamentarse únicamente en reclamar más dinero" a otras administraciones públicas, "sino en ser capaces de gestionar correctamente lo que a través de ellas llega a nuestra capital".